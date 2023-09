Clonan Facebook del alcalde de Frontera, Roberto Piña

El perfil de Facebook del alcalde de Ciudad Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, fue "clonado".

A las 8:30 de la mañana de este viernes, en su muro de su página personal de la red de letras azules, publicó el munícipe que eviten ser extorsionados.

"¡Buen día raza! es extorsión al tiro no soy yo. No caigan X no pasen sus datos! hechenme la mano reportando el perfil" con una captura de pantalla del sitio en el que se hacen pasar por la cuenta del presidente municipal.

Junto aparece el link del sitio para que la ciudadanía ingrese y lo reporte a Facebook.

El perfil falso publicó el texto “Hola saludos cordiales te envío un fuerte abrazo a la distancia espero tú y tu familia estén bien de salud déjame tú número de WhatsApp para estar mejor comunicado y agendarte a mi lista de contactos personales”.

Piña Amaya señala que la intención de pedir esa información es para extorsionar, por lo que llama a la población a no proporcionar su número de teléfono.