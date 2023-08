Clientes reportan fallas al hacer transferencias en Santander

Clientes de Santander México han reportado fallas en la aplicación móvil (app) del banco, así como algunos problemas en banca móvil, cajero automático y para realizar transferencias.

Según Downdetector, página que informa en tiempo real sobre fallas en diversos sitios web, los problemas más comunicados son: transferencia de fondos (72%), banca móvil (26%), cajero automático (2%).

De acuerdo con la institución se está haciendo una revisión técnica y por ese motivo las transferencias SPEI no estarán disponibles por los próximos minutos.

SANTANDER INFORMA SOBRE FALLAS

La mañana de este miércoles, usuarios de Santander reportaron fallas en la aplicación al momento de realizar transferencias, situación que ya está siendo revisada por el banco.

De acuerdo con la institución financiera, se realiza una revisión técnica con lo que las transferencias vía SPEI desde su aplicación no estarán disponibles.

El banco dijo que el resto de sus operaciones se encuentran operando de manera normal.

En redes sociales, usuarios han destacado que no pueden realizar transferencias ni tampoco se registran movimientos que se han hecho a sus cuentas de otros bancos.

Este martes 1 de agosto, Santander informó que tuvo intermitencias en sus servicios digitales, las cuales impidió a sus usuarios realizar sus operaciones financieras.

"Debido a una revisión técnica, las transferencias a cuentas de otros bancos por SPEI no estarán disponibles durante los próximos minutos. No es necesario levantar algún reporte. El resto de las operaciones: pagos con tarjetas, disposición de dinero en cajeros, transferencias entre cuentas propias, pagos domiciliados, etc., se encuentran operando normalmente. Ofrecemos una disculpa por los inconvenientes y estaremos informando", dice el mensaje de Santander a sus usuarios en redes.