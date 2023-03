Clara Chía y Gerard Piqué tendrían una relación poliamorosa

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía parece no dejar de dar de que hablar. Ahora, un nuevo rumor mancha su noviazgo, y no, esta vez no se trata de Shakira.

De acuerdo al portal español La Vanguardia, Chía podría estar a favor de las relaciones poliamorosas.

Según señala la fuente, la teoría surge en Instagram, por varias capturas.

Algunos usuarios investigaron y se dieron cuenta de que Chía sigue un perfil dedicado a informar sobre las relaciones no monógamas.

Otros usuarios, con mayor intensidad, aseguran que Chía incluso ha reaccionado a las publicaciones del perfil.

Cabe señalar que no todo es negativo, pues la fuente destaca que debido a la edad de Chía, tiene otra manera de pensar respecto a los noviazgos.

Sin embargo, señalan que Piqué había estado en una relación monógama con Shakira, por lo que rompió el acuerdo, ya que formaban una familia "tradicional".

El tema fue retomado por el programa de espectáculos, Chisme No Like, en donde mostraron algunas capturas y señalan que posiblemente lo que buscaba Piqué era tener una relación de poliamor.

"Descubrimos que tanto Piqué como Clara Chía siguen a páginas de poliamor", señalan.