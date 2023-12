'Cinismo y descaro', Sasha Sokol lanza indirecta a Luis de Llano en redes sociales

La cantante Sasha Sokol posteó en su cuenta de X la palabra "cinismo" con su significado, lo cual, se especula, fue una indirecta hacia el productor Luis de Llano.

Y es que el productor acudió al Senado de la República para mostrar su apoyo a la iniciativa "Ley Magno", que pretende garantizar condiciones equitativas entre hombres y mujeres.

Ante ello, se cree que la exintegrante de Timbiriche posteó esta definición dedicada a De Llano, a quien Sasha denunció de acoso sexual por actos que vivió cuando ella era menor de edad.

"Cinismo, actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación...", se lee en la publicación de la cantante.

Hace unos días, Luis de Llano reveló que ha sido víctima de "infames injurias" por ser exitoso, y por eso está a favor de la iniciativa de "Ley Magno".

"Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres por el simple hecho de tener este género", dijo De Llano.