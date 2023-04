Cinco obras de Makoto Shinkai antes de su último éxito, Suzume

Sin duda alguna el director y productor Makoto Shinkai es todo un experto en ofrecer un deleite visual y emocional al público a través de sus obras, ganando con el tiempo gran reconocimiento gracias a sus producciones animadas.

Y es que no sólo es el aspecto visual, sino las tramas y personajes que cada obra tiene para ofrecer, sin contar lo bastante conmovedoras que resultan para el público.

Recientemente se estrenó en salas de cines mexicanas su último proyecto, Suzume, el cual está obteniendo gran éxito entre el público.

Aquí te dejamos algunas otras obras de Makoto Shinkai.

Kimi no Na Wa (Your Name):

Estrenada en 2016, Kimi no Na Wa o 'Your Name', nos presenta la historia de dos adolescentes, Mitsuha Miyamizu y Taki Tachibana, los cuales viven en mundos totalmente opuestos.

Un día sin previo aviso y sin tener idea de la existencia de uno y el otro, ambos intercambian cuerpos, lo que los lleva a convivir y conocer más sobre sus vidas al intentar buscar una solución a su problema.

La obra involucra elementos como el romance, la comedia, la ciencia ficción y el drama.

Tenki no Ko (Weathering with You):

Obra estrenada en 2019 que resulta bastante impresionante en el aspecto visual.

La trama de Tenki no Ko nos cuenta la historia de un joven que tras mudarse a Tokio se encuentra a una misteriosa chica que tiene el poder de controlar el clima.

Al igual que en Your Name, el maestro Shinkai vuelve a valerse de la ciencia ficción para desarrollar esta historia que termina siendo altamente emocional.

Kotonoha no Niwa (The Garden of Words):

Un joven estudiante de secundaria se encuentra con una misteriosa mujer en un jardín durante los días de lluvia. Al pasar el tiempo nace algo más entre ambos, sin embargo, tendrán que enfrentar las consecuencias de su relación ante una sociedad que no los entiende.

Kotonoha no Niwa o 'El Jardín de los Secretos', fue estrenada en el 2013 y al igual que sus otras obras, la historia y los aspectos visuales son simplemente espectaculares.

Byousoku 5 Centimeter (5 Centimeters per Second):

Posiblemente la segunda obra más popular de Makoto Shinkai.

Estrenada en 2007 es una obra poética que explora la distancia y el tiempo en las relaciones.

La historia nos cuenta la vida de Takaki Tōno y su amor de la primaria, quien tras graduarse de la escuela, ambos tomaron caminos diferentes. Años después y sólo con el tiempo como coincidencia entre ambos, sus vidas vuelven a reencontrarse.

Hoshi no Koe (Voices of a Distant Star):

Estrenada en 2002, es el primer trabajo profesional de Makoto Shinkai que tomó mayor relevancia.

Al igual que sus sucesoras, la obra tiene como eje principal a dos personas cuya relación se basa a través de la comunicación por mensajes, con la excepción de que uno de ellos se encuentra en una misión en el espacio.