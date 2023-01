Cinco datos de la vida de David Bowie que recordamos en el que sería su cumpleaños 76

Sin duda alguna David Bowie fue y sigue siendo uno de los artistas más icónicos e influyentes de la escena musical. A pesar de su muerte, el 10 de enero del año 2016, sus canciones siguen siendo todo un éxito y el público, al rededor del mundo, lo considera toda una leyenda.

Aunque a lo largo de su vida fueron muchos los momentos que llegaron a marcarlo, aquí recordamos algunos datos que debes saber sobre el británico que este día estaría cumpliendo 76 años de edad.

Sus inicios. El cantante nació el 8 de enero de 1947 en Londres y desde muy joven se sintió atraído por la música y el maquillaje; sin embargo, su primera aparición en televisión no tuvo nada que ver con el mundo del espectáculo. Con tan solo 17 años y como David Jones, su nombre real, participó en programa "Tonight", un show de interés general que se transmitía diario a través de la BBC. En ese entonces, Bowie estuvo representando a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Hombres de Cabello Largo, de la que se dijo miembro fundador. Tiempo después se supo que dicho movimiento en realidad no existió y que fue una mentira suya para atraer la atención.

Su faceta de actor. Como músico, Bowie fue uno de los mejores, pero su talento llegó hasta la pantalla grande, pues también se desempeñó como actor en algunas cintas como El hombre que cayó a la tierra, en donde encarna a un alienígena; además, trabajó con grandes cineastas como Martin Scorsese en La última tentación de Cristo, cinta en la que interpretó a Poncio Pilato.

Sus personajes fueron tan variados como su propia personalidad. En Twin Peaks: camina conmigo dio vida a un agente, en El truco final hizo el papel de Nikola Tesla y hasta incursionó en la comedia gracias a su cameo en la película Zoolander, de Ben Stiller. Llegó a estar nominado a un MTV Movie Award, y posteriormente hizo algunas series de televisión como The Hunger, el proyecto Extras, entre otros.

Su extravagante alter ego. Como David Bowie alcanzó el éxito musical, pero como su alterego, Ziggy Stardust, no solo trascendió en diferentes ámbitos, sino que rompió todos los esquemas. Un 16 de junio de 1972 Ziggy, un personaje extraterrestre, bisexual y de imagen andrógina, vio la luz por primera vez, gracias al álbum: The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders of Mars.

El disco cuenta la historia de cómo Stardust logró convertirse en una estrella del rock y aunque causó gran sensación, al principio Bowie fue abucheado en sus conciertos cuando representaba a esta entidad. Pero poco a poco Ziggy fue ganando popularidad al punto de ser todo un referente en la moda, incluso Stanley Kubrick se inspiró en su imagen para algunas de sus cintas; además, cuenta con su propio documental: David Bowie And The Story Of Ziggy Stardust.

Vida amorosa. El cantante se casó dos veces, en 1970 con la modelo Angie Barnett, con quien tuvo un hijo, pero casi una década después, la pareja puso fin a su matrimonio y se divorciaron en Suiza. En 1990, el amor volvió a sorprender a Bowie, y llegó al altar, por segunda vez, con Iman Abdulmajid. La boda fue muy tradicional y el amor duró hasta el 2016, cuando la muerte encontró al británico en con departamento en Nueva York, dos días después de su cumpleaños 69 y de que lanzara su último disco Blackstar.

Coincidencias entre David Bowie y Elvis Presley. Tanto el cantautor inglés como el llamado "Rey del rock and roll" nacieron un 8 de enero, los dos fueron grandes exponentes de la música y hubo una admiración entre sí. Se conocieron en 1976 en un estudio de grabación, pero nunca pudieron trabajar juntos.