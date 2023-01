Cinco cosas que tienes que saber de Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us

Este domingo tuvo su tan esperado estreno la serie adaptación del video game The Last of Us en la plataforma de HBO Max. La producción es la primera del servicio de streaming que se inspira en un videojuego y es un trabajo conjunto entre Word Games, Sony Pictures Television, Naughty Dog, The Mighty Mint, PlayStation Productions y Word Games.

La historia aborda las vivencias de Joel, interpretado por Pedro Pascal, un contrabandista que debe escoltar y cuidar a una adolescente, Ellie (encarnada por Bella Ramsey), por el territorio de Estados Unidos en un contexto postapocalíptico. La serie también cuenta con la actuación de Gabriel Luna en el papel de Tommy, el hermano menor de Joel y exsoldado.

La nacionalidad del protagonista. Pascal se ha llevado las recientes críticas positivas de la producción y un aspecto que seguramente no muchos saben es que el actor es chileno, nacido en Santiago (su nombre es José Pedro Balmaceda Pascal), pero a los nueve meses fue llevado a Estados Unidos junto con su familia. El artista se crio entre Texas y California.

Otro de los aspectos que más reservado tiene quien interpretó a Oberyn Martell en la serie de televisión Game of Thrones es que una vez fue parte de un video de la cantante Sia. Antes de tomar algunos papeles de películas, el actor apareció en Fire Meet Gasoline junto a la modelo Heidi Klum.

En tercer lugar, una de sus pasiones fue la natación, por lo tanto, fue un nadador profesional a los 11 años, que participó en campeonatos estatales en Texas.

Además, otro aspecto que no suele manifestar mucho en su vida es su alineación con la comunidad LGBTQ+, de la cual es defensor y aliado. Fue en 2021, cuando el protagonista de The Last of Us apoyó públicamente a su hermana Lux cuando se declaró transgénero.

Finalmente, el protagonista de The Mandalorian entró en el mundo de las artes escénicas gracias a la lectura, ya que primero cultivó este hábito y hobby, y luego comenzó a manifestar interés por las obras literarias de teatro.