Cinco cosas que debes saber sobre la serie de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo

Ya se estrenaron los dos primeros episodios de la nueva serie de Disney Plus, Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, la cual supone el inicio de una nueva franquicia de éxito para la casa de Mickey Mouse.

Para celebrar el estreno de la serie, presentamos cinco cocas que debes saber sobre esta historia de fantasía.

1. La serie es una adaptación de los libros del mismo nombre creados por Rick Riordan. El autor está detrás de la serie junto a Jonathan E. Steinberg.

2. Es la segunda ocasión en la que Percy Jackson tiene una adaptación, la anterior se realizó para la pantalla grande, la cual estaba protagonizada por Logan Lerman, aunque solamente se estrenaron dos películas en Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief en el 2010 y Percy Jackson: Sea of Monsters en 2013.

3. Cada uno de los episodios tuvo un presupuesto de entre 12 a 15 millones de dólares.

4. La serie está protagonizada por Walker Scobell como Percy Jackson, Leah Sava Jeffries como Anabeth Chase y Aryan Simhadri como Grover Underwood.

5. En total, serán alrededor de 8 episodios, de los cuales hasta el momento se estrenaron los dos primeros. Cada miércoles habrá uno nuevo en Disney Plus.

¿De qué trata Percy Jackson?

La sinopsis oficial señala que Percy Jackson es un chico de 12 años de edad, quien es acusado por el dios griego Zeus de robar su rayo, por lo que tiene que encontrarlo y restaurar el orden en el Olimpo.