Cierre de calle, esperanza para reactivar economía

El cierre que hubo de la calle Patoni, durante el viernes y el sábado, representó para el pequeño comercio una esperanza para poder reactivar la economía y hacer frente a una situación adversa que han vivido este año y que se prevé que empeore en el 2024.

A decir de la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Beatriz Zamora, se esperan resultados positivos del Buen Fin, ya que se pusieron buenas promociones y Vialidad estuvo también apoyando para propiciar el orden.

"Todo el resto del año ha sido muy difícil, demasiado hostigado para el comercio local ya que nosotros somos los que terminamos a final de cuentas enfrentando todas las problemáticas como la sequía, el rezago por el COVID y la baja economía. Todo esto nosotros lo reflejamos y empezamos a batallar con las nóminas, con las rentas, con las inversiones", reconoció.

De ahí que el Buen Fin representa para ellos una esperanza. "Por eso aprovechamos esta temporada para rematar y poder alcanzar la mayor venta que se pueda", expuso.

Y es que muchos comercios tuvieron que cerrar este año y se prevé que otros más lo hagan entrando el 2024.

"De hecho en el transcurso del año muchos cerraron. Llegaron, no aguantaron y terminaron cerrando. Ha estado difícil este año y sabemos que el año que entra va a estar un poquito peor pero a nosotros no nos queda de otra más que seguir estimulando la economía (...) No tengo ahorita exactamente el número pero sí fueron bastantes los que cerraron y los que aún estamos esperando que entrando el año se va a venir todavía más a la baja, por lo que estamos estimulando la economía para poder hacer frente al año que entra", indicó.