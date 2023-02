Cierran por conciliación 30 % de quejas de D.H.

La Unidad Municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Torreón cerró el año 2022 con un 30 por ciento de quejas cerradas por conciliación; solo dos fueron remitidas a la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) por decisión del ciudadano agraviado.

Miguel Ángel Urrutia de la Torre, titular de la unidad, explicó que de agosto a diciembre, en el cual se operó de manera formal, se recibieron entre 100 y 120 quejas durante su creación y su puesta en marcha.

"Traemos un buen porcentaje de cierre por esa vía, recibimos alrededor de 100 a 120 quejas de agosto a diciembre... teníamos cerradas alrededor de 37 quejas por la vía de la conciliación, hemos remitido únicamente dos a la Segunda Visitaduría por temas de que no hayan sido conciliables y el resto se encontraban dentro de su etapa de trámite regular. No hubo voluntad de parte del ciudadano que vino a presentar su queja para alguna conciliación, sino que quería que se le diera el trámite completo a la queja", detalló el funcionario municipal.

En ese sentido explicó que no compete a la unidad decidir si es viable o no el cierre de una queja, sino que está a consideración del propio ciudadano agraviado.

"No es la viabilidad que vea la unidad o no, esto se encuentra completamente sujeto a que el ciudadano quiera y manifiesta su voluntad, si lo manifiesta su voluntad de no conciliarlo, se piden los informes y se remite a la Segunda Visitaduría para que se continúe con la investigación de los hechos", detalló Urrutia.

Por otra parte, comentó que para este 2023 se tiene proyectado una seria de acciones "ambiciosas", sobre todo para conocer las problemáticas que aquejas a los ciudadanos.

"Tenemos que trabajar muy de la mano con la sociedad civil, tenemos un proyecto un tanto ambicioso para participar con la sociedad civil y poder darles un foro donde puedan exponernos la problemática y otro donde podamos estar activamente participando con ellos".

Además recordó que existe un Programa Municipal de Derechos Humanos, el cual se debe atender y dar seguimiento para el cumplimiento de los objetivos que se marcan.

"Tenemos una agenda muy activa... hay que decir que por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda, que nos ha hecho llegar por medio de la secretaria del Ayuntamiento, tenemos que tomar ese tema de los derechos humanos de una manera muy proactiva en la que debamos de estar en la calle trabajando diariamente y no solamente sentados en la oficina esperando a que venga a presentar quejas, sino también anticipando y estando en el día a día, cercanos a la gente", concluyó.

Cifras

Acciones:

*El año 2022 cerró con hasta 120 quejas.

*Solo dos quejas fueron canalizadas a la Segunda Visitaduría de la CDHEC.

*Cerca del 30 por ciento de las quejas cerraron por la vía de la conciliación.

*La unidad prepara una serie de proyectos para este 2023.