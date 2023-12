Cierran instalaciones del IEC miembros de la comunidad LGBT

Integrantes de la Comunidad San Aelredo cerraron simbólicamente el acceso a las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila (IEC); además de buscar la destitución de dos consejeras por LGBTFobia.

Lo anterior, según explicó Noé Ruiz Malacara, presidente de la Comunidad San Aelredo en Saltillo, derivado de la negativa de cumplir con la sentencia del JDC-238/2023 que da la oportunidad de poder acceder a la población LGBTIQ+ a un cargo en las próximas elecciones en los ayuntamientos del estado.

“El principal motivo es por la sesión que se llevó ayer (martes) en la Comisión de Paridad e Inclusión en la que se iban a votar los lineamientos para las cuentas arcoíris o las denominadas acciones afirmativas en específico a la población LGBT”, indicó.

Y es que según reveló, sin ningún preámbulo o explicación alguna, la consejera Madeleyne Figueroa y Beatriz Rodríguez votaron en contra a los lineamientos del documento, lo cual es un incumplimiento.

“Lo que nosotros teníamos entendido es que como es una sentencia por parte de la sala del Tribunal Electoral a nivel federal, tenía que ser directamente en el consejo tenía que votarlo. Como el Congreso del Estado ya no tenía tiempo para poder hacer los lineamientos para la población LGBTIQ+, la responsabilidad caía en el IEC, más no en una comisión en específico”, indicó.

Añadió que a partir de esto, acordaron pedir un foro para que también no les fueran a “tumbar” las acciones afirmativas por el hecho de que no se les consultó y que la misma autoridad electoral diga que no hay consenso ni consulta, lo pidieron en tres ocasiones solamente cuando cambia de presidencia la comisión, que es cuando les hacen caso.

“La maestra Leticia Bravos nos hace la invitación e hicimos el foro. Luego ayer se votan las acciones y vemos que hay una negativa por parte de estas dos consejeras, pero todo tiene una consecuencia, el hacer una omisión a una sentencia a nivel federal, tiene consecuencia”, expuso.

Afirmó que lo que están buscando es darles su retiro y destitución, “a una le queda un año, a otra cuatro, pero ya a partir de esto y sabiendo que no cumplen con lo que se señala en una sentencia, creo que no pueden seguir sirviendo a la ciudadanía y mucho menos en los proceso políticos - electorales en los que por fin teníamos la certeza de que la población LGBT iba a entrar en esta ocasión”.

(ISABEL AMPUDIA)

Sostuvo que una de las acciones a llevar a cabo, será enviar un escrito a la Sala Superior para hablar en específico de este voto en contra de las dos consejeras, así como de la LGBTFobia que han tenido durante este tiempo.

“Las dos consejeras en todas las ocasiones que se han votado acciones a favor de la población LGBT han sido en contra”, indicó.

Recordó que la consejera Madeleyne Figueroa fue la presidenta de la Comisión de Paridad e Inclusión, la cual debería de dar la opción y bienvenida a todos, todas y todes, siempre votó en contra a pesar de ser la presidenta, por lo que al ver este tipo de acciones de discriminación y homofobia, las personas LGBT creen que no es una persona que pueda servir a la ciudadanía y menos en el proceso político - electoral del 2024.