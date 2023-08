Cierran cuenta de Wendy Guevara en Instagram

Este miércoles la cuenta de Instagram de Wendy Guevara desapareció de la red social, sin que quede muy claro el motivo por el que su perfil ya no está disponible, pues se desconoce si fue ella quien decidió cerrarlo o se trata de una sensación a la ganadora de "La casa de los famosos México" que, luego de su participación en el reality show logró que más de 6 millones de seguidores.

Pese a todo el cariño que Wendy ha recibido, tras su participación en el programa de Rosa María Noguerón, la integrante de "Las Perdidas" todavía no puede creer que fue la ganadora del reality pues, de esa forma, se convirtió en la primera mujer trans en ganar en un relatity show en México, por lo que no ha dejado de mostrar la gratitud que siente a la comunidad LGBTIQ+ que fue la primera en confiar en ella.

Sin embargo, a lo largo de la competición, que tuvo una duración de 71 días, Wendy se ganó el cariño de gran parte de la población que sintonizó el programa, motivo por el que se ha dicho que es la primer influencer trans en romper con los estigmas de la sociedad que, todavía hoy, mantienen segregada a la población LGBTIQ+, ya que a través de su personalidad genuina, logró conectar con la audiencia; prueba de ello, fueron los más de 18 millones de votos que obtuvo durante la gala final.

Y aunque desde que salió de la casa, Guevara no ha tenido tiempo de digerir todo lo ocurrido, debido a que ha estado concediendo entrevistas a la prensa y visitando diferentes programas de televisión, en medio del triunfo, ocurrió un suceso que ha llamado la atención de todas y todos sus seguidores pues, esta tarde, la cuenta de Instagram de la originaria de León, Guanajuato, fue inactivada, por lo que sus seguidores ya no pueden acceder a su contenido, sin embargo de desconocen los motivos de que su perfil ya no aparezca en la plataforma.

Sabemos que esta red social, habitualmente, cierra la cuenta de sus usuarios cuando estos faltan a los reglamentos de derechos de autor o comparten contenido explícito, así como por suplantar la identidad de otra persona o recibir múltiples denuncias en contra de un perfil específico por parte de otras personas afiliadas a la red social.

Hasta la tarde de este miércoles, la creadora del segmento "Resulta y resalta" no se ha pronunciado, lo que podría sugerir que se trata de una estrategia publicitaria para mantener cautivos a sus seguidores y pendientes de una probable noticia que Wendy tenga preparada para ellos.