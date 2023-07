Cierran Acrópolis ante ola de calor

Turistas malhumorados lamentaron el cierre temporal de la Acrópolis de Atenas el viernes luego que las autoridades griegas cerraron las puertas del monumento mundial entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, en medio de una ola de calor que sigue azotando el sur de Europa.

Personal de la Cruz Roja entregó botellas de agua a los turistas que aguardaban en largas filas con la esperanza de que volvieran a abrir las puertas y pudieran subir los escalones hacia el templo del Partenón mientras se pronosticaba que la temperatura superara los 40 grados Celsius en la capital griega.

Algunos visitantes se dijeron frustrados debido a que no estaban al tanto del anuncio de último momento de las autoridades griegas sobre el cierre de la Acrópolis al mediodía. Un turista dijo que estaba decepcionado porque su crucero zarpaba en las próximas horas.

"Incluso compré un boleto de 50 euros para saltarme la fila para entrar y no pude entrar al lugar", dijo Héctor, de México, a The Associated Press.