Cientos de mujeres participan en marcha Juntas Somos Más Fuertes en Piedras Negras

En el marco del Día Internacional de la Mujer y sumándose a las diversas manifestaciones que se realizaron en el país, cientos de mujeres nigropetenses se reunieron en la Macroplaza I; para participar en la marcha pacifista separatista Juntas Somos Más fuertes.

La convocatoria emitida a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, generó el interés de madres, hijas, hermanas, amigas, quienes se concentraron a partir de las seis de la tarde en la fuente El Águila en la Macro Plaza I.

Autoridades municipales estimaron que la cantidad de participantes, supera los 500 personas; aunque la cifra podría acercarse a las mil participantes; pues inclusive quienes acudieron manifestaron que esta la participación supera las convocatorias anteriores.

Posteriormente, iniciaron la marcha pacífica por la avenida 16 de Septiembre hasta la avenida Román Cepeda, dando vuelta por debajo del puente vehicular que se localiza en dicho cruce; para luego retornar por la misma avenida 16 de septiembre hacia donde inició la marcha.

Portando prendas de color morado, así como pancartas con mensajes como: Por las que salieron y no volvieron, Calladita no me veo, Cuidado el machismo mata; es como las mujeres nigropetenses salieron y marcharon por una de las principales vialidades de la ciudad.

Algunas automovilistas, manifestaron su apoyo a las participantes en la marcha pacifista separatistas, accionando el claxon de sus vehículos.

Mientras caminaban, las participantes lanzaron varias consignas como: La polí no me cuida, me cuidan mis amigas; Y tiemblen, y tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista; El que no brinque es macho; entre algunas otras; No somos una, no somos dos, no somos 10, pinc...e gobierno, cuéntanos bien.

Pese a que la convocatoria y la información difundida en redes sociales establecían que sería una marcha pacifista separatistas, durante la manifestación se pudo apreciar que la mayoría de las autoridades que acompañaban la marcha eran hombres.

Durante la concentración en la explanada de la presidencia de Piedras Negras, se llevó a cabo el pase de lista de las mujeres desaparecidas en la región norte de Coahuila; tras mencionar el nombre, la fecha de desaparición y el municipio donde desapareció; las asistentes respondían al unísono: presente ahora y siempre.