Christopher Uckermann revela problema de salud que lo está perjudicando en la gira de RBD

Christopher Uckermann se encuentra disfrutando del éxito de la gira del reencuentro de RBD, el Soy Rebelde Tour; sin embargo, las cosas no les están resultando nada fáciles, pues en uno de sus recientes conciertos un padecimiento de salud afectó su desempeño, algo que el propio artista reveló en sus redes sociales.

Previo a su concierto realizado en el Madison Square Garden en Nueva York, el actor y cantante compartió un mensaje que adelantó que algo estaba pasando con su salud.

"¡Estoy muy emocionado por esta noche; les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes es más fuerte! Les prometo dar lo mejor que hoy pueda", se podía leer en un mensaje.

ESPECIAL: INSTAGRAM

Uckermann compartió además un video en el que reveló que es lo que está afectando su salud

"Se puso un poco rudo en la cuestión de la tiroides, se me inflamó un poco y eso se sentía como una presión, entonces me daba como náuseas todo el día, porque todo esto lo tengo inflamado (la garganta), ya mañana veré como me siento, ya veré como siento esta parte, fue fuerte, pero la verdad es que somos guerreros, aquí estamos. Espero mañana sentirme mejor", señaló.