Christian Nodal habla de lo mal que la pasó Cazzu en programa La Resistencia de España

Christian Nodal está preparando su gira por España en 2024, y como parte de su promoción, visitó hace unos días el programa La Resistencia donde hace un año Cazzu, su novia y madre de su hija, no la pasó nada bien con la actitud de David Broncano.

“¿Dónde está el disco que le habías roto? (...) yo creo que la agarraste de malas ese día, porque a mi me dijo, ‘el programa está muy bien y todo, nada más que yo creo que no fue mi día, aparte me rompió el disco’, lo agarraste y lo rompiste por la mitad”, explicó Nodal lo ocurrido con Cazzu el año pasado.

Broncano, muy a su estilo sarcástico, mostró además un titular de noticias en donde Cazzu decía que su programa era una mierda.

“Yo tenía buen recuerdo, hay que invitarla otra vez”, dijo el presentador de La Resistencia.

Fue en mayo 2021 cuando la rapera visitó a David Broncano, quien cometió el error de cambiar el nombre al álbum de Cazzu.

“Niña trampa, ¿verdad?”, le preguntó Broncano cuando además la tapa del disco de Cazzu estaba mostrada al revés.

“Es Nena trampa, pero está bien. A mi me dijeron que a los argentinos nos trataban bien aquí, por eso vine. Mintieron”, dijo Cazzu mostrando en su rostro una evidente molestia.

TAMBIÉN ESTUVO BELINDA

Meses antes de la visita de Cazzu, Belinda, exprometida de Nodal, también estuvo de invitada en el programa La Resistencia donde aparentemente la pasó mejor que la artista argentina.

En dicha aparición, “Beli” defendió las críticas que se hacen en España respecto a México, momento que se hizo viral en las redes.