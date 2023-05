Christian Nodal felicita a Cazzu por su primer Día de las madres

Cazzu, que se despide temporalmente de los escenarios para recibir al bebé que tendrá con su pareja Christian Nodal, recibió una felicitación muy especial por el Día de las madres; hace unos días hizo una última aparición junto a la cantante estadounidense Alicia Keys, quien la invitó a cerrar su concierto en Argentina, lo que puso muy feliz a la llamada "Nena trampa" y a sus seguidores.

Con un look oscuro, la rapera presumió junto a Alicia su pancita de embarazo y externó la emoción que le causó la experiencia que nunca imaginó: "Ayer me pasó esto, que ni la imaginación me había alcanzado para soñarlo", se lee en el mensaje con el que acompaña una serie de fotos con Alicia. "El bebé trae mucha suerte y como decimos en México torta bajo el brazo", se lee en uno de los comentarios de la publicación, donde sus seguidores aprovecharon para chulear su embarazo y para aplaudir su dueto con Alicia Keys.

Los seguidores de la rapera elogiaron que siga trabajando embarazada y con un look poco convencional.

"Mis respetos por cantar embarazada, en tanga y con tacones, otro nivel", opinó una fan; la cantante y el intérprete de regional mexicano sorprendieron a su público con la confirmación de que venía un bebé en camino, luego de que en la pasada edición de Premios Lo Nuestro, muchos sospecharan que Cazzu estaba embarazada por la forma en la que Nodal le acarició el vientre.

(FOTO: ESPECIAL)

Fue el 15 de abril, tras casi un año de relación con Nodal, que Cazzu mostró su embarazo en todo su esplendor durante un concierto en su natal Argentina, lo que desató la locura de los fans y los memes bromeando cómo sería el bebé de estos dos cantantes que en común tienen, entre otras cosas, su amor por los tatuajes.

Uno de los fans de Cazzu que la felicitó por su aparición en el escenario con Alicia Keys, fue su novio Christian Nodal, quien escribió: "Increíble mami"; y ayer, en el Día de las madres, aunque no estuvieron juntos, Christian le dedicó un especial detalle a su novia, quien lo presumió en redes.

Se trata de un ramo de girasoles, el cual fue fotografiado y posteado por ambos cantantes, y en la foto que él compartió, se puede leer el mensaje que le dedicó a su amada: "Feliz Día de las madres vida mía", frase que acompañó con un corazón.

La rapera respondió con un "Te extraño, te amo".