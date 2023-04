Christian Martinoli sorprendió al hablar de su retiro de la narración deportiva

Christian Martinoli es uno de los referentes de la crónica deportiva en la actualidad, sus frases y estilo sarcástico lo han posicionado entre los favoritos del público, sin embargo, el cronista de Azteca Deportes ya le puso fecha a su retiro de los micrófonos.

Martinoli fue entrevistado y parte de ese programa lo compartió en sus redes sociales, fue cuestionado sobre cuánto tiempo piensa seguir narrando.

"Ya te dije, 60 años y me jubilo de la narración", dijo Martinoli.

Aunque el también aficionado de Toluca abrió una posibilidad.

"62 si acaso, depende si cae un Mundial, ahí me retiro", agregó Christian.

Esta no es la primera vez que Martinoli habla sobre su retiro de la narración, ya que alguna ocasión la hija del comentarista Luis García también le tocó el tema y en dicha charla también señaló que los 60 años son su límite.

"No me ve como mucha gente a la cual respeto muchísimo como José Ramón Fernández, el señor Orvañanos, o como Carlos Albert o el mismo 'Perro' Bermúdez, que tienen 70 años o más y siguen trabajando en esto, yo a esa edad por supuesto que no me veo trabajando en esto, yo si bien me va a los 60 años ya es como mi límite", afirmó.

Martinoli comenzó su carrera en los medios en los 90 en Toluca, posteriormente, después del Mundial de Francia 1998 llegó a TV Azteca, empresa en la que sigue laborando.