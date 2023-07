Christian Estrada, expareja de Ferka, asegura que terminó con ella porque insultó a su mamá

Christian Estrada finalmente rompe el silencio y revela cuál fue la razón por la que decidió separarse de Ferka, pues el modelo confió a Burro Van Rankin que, pese a que estaba muy enamorado de la actriz, abrió los ojos en el momento que la exparticipante de La casa de los Famosos México, llamó a su madre "pu…", sin importar que él se encontrara enfrente pues, afirmó, que su mamá es lo más sagrado que tiene.

Desde que se desató el escándalo en torno a la separación de Christian Estrada y María Fernanda Quiroz, alías "Ferka", solo la actriz había hablado de los acontecimientos que motivaron la ruptura, la cual sucedió abruptamente pues, a esas alturas de la relación, el exfutbolsita acaba de pedirle matrimonio. De hecho -por lo que la actriz ha contado- sabemos que la pelea se produjo durante la fiesta posterior al bautizo de Leonel, el hijo que tienen en común.

De acuerdo a Ferka, en una entrevista que concedió a Matilde Obregón hace unos meses, no recuerda cuál fue la precisa razón que desató la furia de su expareja, pues lo único que contó fue que Estrada no la defendió cuando ella y su suegra (la madre de él) protagonizaron una conversación subida de tono, a tal grado que la abuelita de Leonel llamó "perra" a la actriz, situación que le pareció inconcebible, pero, según narró, lo que más le dolió fue que su pareja no la defendiera.

"Siempre creí que era amada por esa familia y el día del bautizo, pasó una situación que hoy -de verdad- no la logro entender; fui atacada y me faltó al respeto", expresó.

"¿El enojo?", dijo Ferka cuando la periodista le preguntó que había desencadenado la molestia de su entonces suegra. "Pues hay alcohol en esas fiestas, ¿no? Ya era noche, ya nos teníamos que ir y creo que no le gustó... no sé, es que de verdad me encantaría decirles tal cual, pero no lo entiendo, no sé si ya lo tenía guardado y fueron los celos de 'me dio el anillo', te lo prometo no lo entiendo", expresó hace cuatro meses.

Lo que sí recordó es que la mamá de Christian le expresó que podía ser "más perra" que lo que ella era.

Pero ahora, es Estrada quien da su versión de los hechos y contradice, hasta cierto punto, las declaraciones que hasta la fecha había hecho Ferka. Esto ocurrió la tarde de ayer, en el canal de YouTube de Burro Van Rankin, al cual asistió el exfutbolsita y que ahora se ha convertido en comentarista de TUDN.

Estrada, acompañado de su nueva pareja, Alicia Machado, contó -después de beber unas copas de vino- que sería la primera vez que confiaría a alguien lo que había sucedido pues, ni a la propia Pati Chapoy ni a Ventaneando, que lo habían estado buscando insistentemente para obtener una entrevista, había querido contarles el sucedo que tuvo lugar el día del bautizo, debido a que respeta a Ferka, por el hecho que es la madre de su hijo,

De acuerdo con Christian, su versión y la de Ferka coinciden en un aspecto; que, durante el evento, la actriz y su madre tuvieron una calurosa conversación, sin embargo, él cuenta que fue su expareja quien atacó a su mamá, refiriéndose a ella con la palabra "p#*@", acción que rompió el sentimiento que la famosa le inspiraba, debido a que su madre es lo más sagrado que tiene, pues ella fungió como una madre y un padre para él toda la vida.

"El día que la madre de mi hijo le llamó puta a mi mamá enfrente de mí, cabrón, fue por eso que yo me separé, porque la señorita, siendo madre, y así le falta al respeto a lo más sagrado que yo tengo", expresó.

Pero, además, no perdió la oportunidad de hablar de la cantidad de dinero que invirtió en el anillo de compromiso que le entregó a Ferka poco antes de ese suceso, el cual, la actriz sigue teniendo en su poder.

"Yo me había comprometido, yo me fui a un reality 'Inseparables' que lo ganamos los dos; de mi premio, yo le compré un anillo de 23 mil dólares, de mi premio, esa mujer tiene un anillo que yo le regalé de 23 mil dólares" -repitió- "que me iba a casar con ella, el anillo no lo quiero pero, en ese anillo, van sentimientos que en su momento fueron, pero en el momento en que le falta a lo más sagrado que tengo, y no es que tenga ´mamitis´, yo sé lo que es una madre luchona, el momento que le faltaron el respeto a mi madre, ahí se acabó el amor", afirmó.

Además, comentó que él no ha dejado de ver por su hijo, pues tiene hasta comprobantes de escuela, tickets de la inversión que hace al sustento del día a día de Leonel, sin embargo, si no ve al pequeño aseguró que es porque no se lo permiten.