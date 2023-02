Chris Brown le manda un mensaje a Rihanna tras su debut en el Super Bowl

Este domingo se llevó a cabo la presentación de Rihanna en el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2023, marcando su regreso a los escenarios después de haber permanecido 7 años alejada de la música.

Este show provocó no solo la euforia en sus miles de aficionados, sino también entre varios famosos, los cuales, en su mayoría, estuvieron presentes para ver el gran debut de RiRi.

Sin embargo, hubo otros artistas que decidieron, muy a su manera, mandar apoyo a la cantante antes de este show, tal es el caso de Chris Brown, rapero y también su exnovio.

(FOTO: ESPECIAL)

Y es que a través de sus redes sociales Brown publicó un mensaje en apoyo a su ex amor, deseándole toda la suerte en su presentación: "Go girl", y a pesar de que no colocó para quién iban dirigidas estas palabras, la publicación se dio a pocos minutos de que Rihanna se presentara.

Cabe destacar que esta no ha sido la única ocasión en la que el intérprete muestra su apoyo a Rihanna, ya que cuando se dio a conocer que la cantante estaba esperando un bebé de su acutal pareja, A$AP ROCKY, Chris Brown no dudó ni un segundo en felicitarlos a través de una historia en Instagram.

(FOTO: ESPECIAL)

Así fue la relación entre Chris Brown y Rihanna

Fue en 2007 cuando Rihanna y Chris Brown se convirtieron en una de las parejas más habladas de Hollywood y de la música, y lo que había comenzado como una historia de novela, terminó en una pesadilla, esto después de que en 2009 se diera a conocer que Brown estaba siendo buscado por la policía por haber golpeado brutalmente a la cantante.

(FOTO: ESPECIAL)

Sin embargo, para el 2012, decidieron retomar su relación, esto después de haber aparecido juntos en los Grammy de ese año, aunque esta oportunidad solo duró un año, ya que después rompieron definitivamente con su relación.

A los pocos años, Brown fue nuevamente denunciado por presunta violación y agresión hacia otras mujeres.