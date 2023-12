'Chorcha' en consejos escolares

Los Consejos Técnicos Escolares (CTE) son aplicables los últimos viernes de cada mes en las escuelas públicas de educación básica, pero no tienen un funcionamiento óptimo en el 100 por ciento de ellas. Hay planteles educativos que los utilizan para "la chorcha", para tratar asuntos sindicales u organizar eventos sociales, menos para plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos.

Además, el tiempo destinado para las sesiones del CTE es el equivalente al de una jornada escolar, y hay instituciones educativas que incumplen.

El Siglo de Torreón entrevistó a directivos y docentes de la región Lagunera sobre la operación de los CTE y prefirieron el anonimato por temor a represalias. También opinaron padres y madres de familia, considerando que en el año lectivo escolar vigente de 190 días, se tienen consideradas ocho sesiones ordinarias del Consejo y por ende, hay suspensión de clases para niños, niñas y adolescentes.

Algunos maestros, consideraron que falta capacitación a las y los directivos acerca de los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares, además de una mayor supervisión escolar por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal y las autoridades educativas estatales. Según la normativa, corresponde al director de la escuela, presidir el CTE y señala que por ningún motivo los días programados para las sesiones, se usarán en actividades sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción distinta a los propósitos de las mismas.

Otros directivos, señalaron que como toda reunión de trabajo, si los maestros llegan con la disposición, las ganas y la actitud de realmente tomar el CTE para analizar las problemáticas y deficiencias académicas de los alumnos y tomar acciones que realmente busquen solucionar el rezago, "sí sirve". "Pero, si los maestros llegan tarde y no van, o están nada más platicando, en el almuerzo o cotorreando, pues obviamente no va a servir el Consejo Técnico, eso ya va a depender de la ética y responsabilidad de cada maestro, de cada colectivo docente, de cada director y de cada escuela y siendo sincero, como en todos los trabajos, hay buenos, malos y regulares maestros. Si realmente se ve bien el Consejo y no se hace como una simulación, sí sirven".

Algunos más, mencionaron que sí se necesita espacio y tiempo para poner sobre la mesa todas las necesidades y problemáticas de las escuelas "porque la realidad es que en el diario vivir, es muy complejo tomar acuerdos, y organizarnos, la misma dinámica escolar es muy compleja. Yo sí creo que se necesitan los CTE's pero también eso de que cada viernes no haya clases, crea una cierta cultura de flojera, porque los papás ya saben que el último viernes del mes no hay clases, que hay puente y son felices".

"Yo sé por ejemplo que en los colegios los hacen a contraturno, obviamente por nuestra realidad de las escuelas públicas es complejo, los Consejos sí son provechosos e importantes pero debería hacerse una estrategia, como por ejemplo, que los muchachos que están en las Normales nos apoyaran con los grupos esos viernes o que nos pagaran por sesionar en las tardes, pero pues lo veo muy complicado".

Gisel Maeda Rosas, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la primaria Moctezuma de la colonia San Felipe de Torreón dijo que ya normalizaron las sesiones del CTE y que incluso, ya lo ven como parte de "un mini puente que podemos utilizar los últimos viernes de cada mes. Años atrás sí mencionábamos que por qué lo hacían pero uno como papá ya se acostumbró. Ciertamente hay padres de familia que cuando se juntan los CTE con días inhábiles, de plano sí se molestan, porque dicen que trabajan y que no tienen con quién dejar a sus hijos". Otras madres de familia como Cinthia Flores y Karla, mencionaron que los CTE's son para que los maestros se capaciten y señalaron que "están bien pero sí afectan a los papás que trabajan porque luego no tienen con quién dejar a los niños".

Por su parte, Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) y director del Colegio América de Torreón, dijo que los Consejos son unas "pachangas" y que no tienen ninguna utilidad, además de que significan un retroceso a la competitividad. "Su fundamento, su estructura, fueron para que cada institución educativa los haga pero de acuerdo a las condiciones y al desarrollo. No son para suspender clases, debe de hacerse como se hacía siempre, una preparación de clase a la salida, una preparación de clase que la directora revisaba a cada maestro de acuerdo al programa de cada grado", concluyó.