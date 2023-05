Chivas y Atlas se enfrentan por último boleto a semifinales

El último invitado a las semifinales del Clausura 2023 saldrá del choque entre las Chivas y los Rojinegros del Atlas, que se medirán en la cancha del estadio Akron a partir de las 19:05 horas.

Los pupilos de Benjamín Mora llegan con ventaja al choque de hoy, pues se impusieron por la mínima diferencia.

Mora dijo que la ventaja no les da la seguridad de nada, y saldrán al campo del Akron como si no llevarán ese gol de diferencia, "aunque lleváramos una ventaja mayor no nos da seguridad de nada".

Por su parte, Veljko Paunovic dijo que el marcador es remontable. "El equipo está bien, no tengo ninguna duda que es remontable, está en nuestras manos, no podemos especular", señaló el técnico del Rebaño.

Amenazó al rival con que van a mejorar, "desde luego vamos a mejorar, cuanto antes, el grupo está consciente que el marcador es posible de darle la vuelta", sentenció.

Chivas necesita ganar por cualquier marcador; al Atlas le sirve el empate y el triunfo.

Tigres, con todo a favor

A partir de las 12:00 horas, Toluca buscará remontar cuando reciba a los Tigres, que golearon 4-1 en la ida y hasta pueden perder por dos tantos para meterse a semifinales.