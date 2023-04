Chivas se burla de Cruz Azul en Twitter y calienta el partido de la J16

Twitter ha estado en boca de todos en las últimas horas y es que la plataforma retiró la paloma de verificación azul a las cuentas que no estén suscritas a Twitter Blue y quien aprovechó para burlarse sobre esto fue Chivas.

El Guadalajara tiene una verificación dorada, por lo que no sufrió cambios, pero quien no tiene la palomita ahora es el Cruz Azul y el Rebaño no dejó pasar la oportunidad para trolear al cuadro capitalino.

"Oigan... Quería mencionar a Cruz Azul en un tweet de la previa, pero no encuentro su cuenta verificada ¿Me ayudan a arrobar la que crean que es la oficial?", se lee en la cuenta de los rojiblancos.