Chingu Amiga narra cómo es ser 'influencer' en México

En la actualidad, ser “influencer" es algo con lo que muchos sueñan. Tal vez porque se tiene la creencia de que es una manera de "ganar dinero fácil". No obstante, crear contenido también implica lo mismo que un trabajo convencional: tiempo y esfuerzo.

Para los apasionados del internet, ser creadores de contenido puede considerarse como un hobby, pero para otros es una fuente importante de ingresos.

La influencer Chingu Amiga, que supera 9 millones de seguidores en Instagram, tuvo que ir a terapia psicológica por el choque cultural de México y Corea, ya que en ambos países el concepto de "trabajo" es muy diferente.

SuJin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, ha contado en sus videos que al llegar a México no imaginó que se convertiría en una persona influyente, mucho menos que tendría un gran número de seguidores.

Ahora es una “influencer” con quien las marcas buscan una colaboración; no obstante, confesó en el evento de VidCon México 2023 que esto le generó estrés debido al choque cultural.

"Todavía sigo en terapia por estrés, me cuesta tener tiempo para mí y disfrutarlo. En Corea nadie duerme más de tres horas y cuando yo duermo ocho, me siento mal", dijo.

Pese a que la forma de contarlo fue con una sonrisa, por su particular carisma, también dijo que las diferencias entre Corea y México, en ocasiones, no le permiten disfrutar a plenitud de ciertas cosas que le ha traído la fama, por ejemplo, el ir a fiestas o eventos de las marcas.

"En mi país el ir a eventos como fiestas significa echar a perder tu vida, lo ideal es ocupar el tiempo en aprender idiomas o seguir trabajando, por eso me siento mal de ocupar mi tiempo en eventos o fiestas, aunque sé que no está mal o no es malo", mencionó.

La simpática coreana comentó que, al principio, le costaba disfrutar de un viaje porque sólo pensaba en crear contenido. De tal forma que los momentos que consideraba importantes pretendía grabarlos para subirlos a sus redes.

"Cuando iba a Corea pasaba más, pero en realidad en todos los viajes tenía una presión de aprovechar para grabar los momentos y no los disfrutaba, ahora aprendí qué hacer y qué no", dijo la influencer.

Algo que Chingu Amiga destacó en VidCon 2023 es que creció pensando que el trabajo es lo más importante, incluso más que la familia o amigos, por lo que todavía está aprendiendo a encontrar un balance.

La mayoría de personas nos hemos enfrentado a un comentario hiriente o negativo en redes sociales, y aunque algunos lo toman con humor o simplemente lo ignoran; también hay quienes les cuesta lidiar con el hecho, y como consecuencia hay un impacto en la estabilidad emocional.

Eso fue lo que vivió Chingu Amiga en un principio, pues contó que no sabía lidiar con los haters.

"En una ocasión un fan se acercó para pedirme una foto y yo empecé a llorar, pensé que me iba a atacar, a decir cosas feas, no sé, me sentía mal. Esa situación me hizo estar en mi habitación una semana a oscuras, no comía, no salía y me salieron granos en la piel", contó.

De igual forma confesó que la terapia psicológica le ha ayudado para lidiar con el choque cultural y sus emociones, por lo que ya disfruta más de su tiempo y sabe lidiar con los aspectos negativos.

"No quiero que piensen que soy la mujer de los problemas, ahora estoy aprendiendo a saber qué debo hacer y qué no", comentó.

En sus redes sociales, la influencer comparte algunos videos o historias relacionados a las diferencias entre México y Corea del Sur.

Pese a que en un principio le costaba adaptarse a la cultura del país, ahora lo ve con humor y lo demuestra a sus seguidores.

Por ejemplo, en uno de sus posts en Instagram habla de cómo la criticaron por su forma de vestir en Corea, incluso algunos la insultaron.

En el metraje titulado "Me insultaron por mis ropas en Corea" explica que salir a la calle con un top es similar a ir semidesnuda, o el hecho de no usar sostén también es mal visto.

Lo cierto es que en ambos países las mujeres están expuestas a los insultos en espacios públicos por su forma de vestir.

En México, alrededor del 45.6 por ciento de las mujeres han sido agredidas en la calle al menos una vez en su vida, el 42 por ciento de dichas agresiones han sido de tipo sexual, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2022 (INEGI).

Aunque la diferencia entre ambos países es muy grande, SuJin Kim está agradecida con su nueva vida en México y así lo muestra en sus redes sociales.