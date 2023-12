'Chicharito' revela que ha tenido acercamientos con el dueño del América

Javier "Chicharito" Hernández continúa recuperándose de una fuerte lesión en la rodilla, misma que lo alejó y eliminó su contrato del Galaxy de los Ángeles

Una situación que ha permitido generar rumores sobre su futuro, teniendo a la Liga MX como una opción fuerte para seguir su trayectoria.

Siendo Guadalajara la opción más viable, pero sin cerrar la puerta incluso a las Águilas del América, equipo al que aseguró podría llegar bajo una condición.

"Todo puede pasar, pero en América no. Bueno, ojo, yo digo que en dos equipos no jugaría que son América y Atlas. Ahora, si te pones a imaginar en un multiverso, de escoger entre esos dos, prefiero al América. Yo no haría eso que hizo Omar Bravo de irme al Atlas", comentó en entrevista con el Escorpión Dorado.

En ese sentido, el exjugador del Real Madrid abundó y comentó que ha tenido acercamientos con Emilio Azcárraga, dueño del equipo que lo ha tratado muy bien, pero jamás le ha dicho algo sobre llegar al equipo azulcrema.

"Las veces que he coincidido con Emilio, me ha tratado de una manera tan buena y humilde, pero jamás hemos hablado de temas deportivos sobre mis servicios, hasta el día de hoy", finalizó.