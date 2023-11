'Chicharito' reacciona contra Checo Pérez; 'yo sería mejor piloto que tú'

Tapatíos en tensión. Hace un par de semanas, durante el Gran Premio de Las Vegas, el piloto de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, le tiró un dardo a su paisano Javier "Chicharito" Hernández, esto luego de insinuar que no es tan buen jugador; sin embargo, sabe firmar goles.

"Realmente soy buen delantero, me gusta 'Chicharito' porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol. Él está un nivel más arriba que yo", dijo Pérez, con una sonrisa, en entrevista con Broadcast Boys.

Para mala suerte de "Checo", a "Chicharito" no le hizo gracia el comentario, le respondió y hasta lo invitó a que se probaran en sus distintas disciplinas.

"'Checo' no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, ¿yo que manejo todos los días un coche, aunque no sea de Fórmula 1 o 'Checo' que solo juega una vez cada seis meses futbol?

"'Checo' no es mal jugador de futbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un día un coche de Fórmula 1 y a él, en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor", dijo Hernández.

"Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo sería mejor piloto que tú jugador de futbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica", concluyó el atacante, quien recientemente se convirtió en agente libre.