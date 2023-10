Cher anuncia su regreso musical con un álbum navideño

La cantante estadounidense Cher publicará el próximo 20 de octubre un álbum de carácter navideño del que desde este viernes, a dos meses y medio de estas fiestas, ya se puede disfrutar del primer sencillo, titulado Dj Play a Christmas Song, en plataformas digitales.

Su discográfica ofreció algunos detalles de este trabajo, por ejemplo el reencuentro de la diva con Mark Taylor, quien fuese productor de su exitoso álbum Believe (1998), así como que incluirá canciones inéditas, las primeras en 10 años, desde Closer To The Truth (2013).

El que será el vigésimo séptimo álbum de estudio y el primero de carácter navideño de su extensa carrera, recogerá también reinterpretaciones de clásicos y colaboraciones junto a artistas de la talla de Stevie Wonder, Cyndi Lauper o Michael Bublé.

Dj Play A Christmas Song viene firmada por Sarah Hudson, compositora de éxitos como Levitating o Physical de Dua Lipa, además de otros temas de Katy Perry o Troye Sivan.

En total, serán trece los cortes del nuevo trabajo , empezando por el primer sencillo, que es también el encargado de abrirlo.

Le siguen What Christmas Means To Me con Stevie Wonder, Run Run Rudolph, Christmas (Baby, Please Come Home) con Darlene Love, Angels In The Snow, Home con Michael Bublé, Drop Top Sleigh Ride con el rapero Tyga, Please Come Home For Christmas, I Like Christmas, Christmas Ain’t Christmas Without You, Santa Baby, Put A Little Holiday In Your Heart con Cyndi Lauper y This Will Be Our Year.

Además, este mismo año, en el que se conmemora el cuarto de siglo del lanzamiento del citado Believe, está prevista la reedición de aquel álbum emblemático en varios formatos de lujo con material extra.