Cheems se manifiesta en el cielo; se viraliza nube con forma del famoso perro de internet

El pasado viernes 18 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del perro más viral de las redes sociales, a quien los usuarios nombraron como Cheems.

La mascota, que llevaba por nombre Balltze, se viralizó por la peculiar postura y expresión que mostró cuando su dueña le tomó una foto.

La imagen dio la vuelta al mundo, y se generaron millones de memes. Hasta este sábado, la cuenta de Instagram del perro sigue activa y supera los 900 mil seguidores.

¿Cheems aparece en el cielo?

Respecto a la muerte de la mascota más viral, usuarios de distintos lados del globo le hicieron un homenaje. Hubo quien incluso lo despidió con un mensaje que plasmó en el cristal de su automóvil.

Pero eso no fue todo, sino que surgieron los posibles "reemplazos". A días de su partida, los internautas ya buscaban quién sería el próximo sustituto de Ball. Así que encontraron al "Cheems mexicano".

La imagen del can mexicano no trascendió, posiblemente porque no haya una mascota que tenga la peculiar expresión de Cheems.

El revuelo ha sido tal, que ahora se viralizó la imagen de una nube que aparentemente tiene la silueta del perro de los memes.

¿De qué murió Cheems?

Balltze falleció después de haber sido diagnosticado con cáncer. Kathy, la dueña del lomito, dio a conocer la noticia en Instagram.

"Se durmió el viernes por la mañana durante su última cirugía de toracentesis. Originalmente, queríamos arreglar la quimioterapia u otro tratamiento posible para él después de esta operación, pero ya es demasiado tarde".

Desde julio, sus dueños informaron que al canino se le habían encontrado tres pequeñas neoplasias, además de que presentaba dificultades para respirar.

A pesar de haber hecho lo que estaba en sus manos para encontrar un tratamiento que no fuese tan agresivo, los dueños no lograron que Cheems continuara con vida.