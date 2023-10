Sergio Pérez no sólo brilla en los circuitos de la Fórmula 1, ahora también lo hace como actor. El piloto mexicano de Red Bull fue el protagonista del nuevo video del cantante mexicano, Carín León.

"Por la familia" es el nombre de la canción que lanzó este martes el de Hermosillo, quien invitó a Sergio Pérez para aparecer con un protagónico papel en su video.

Checo sale desde el inicio del video como taxista y es quien lleva a Carín a su destino. En el trayecto muestra sus dotes como piloto de la F1 y se derrapa en las carreteras.

El jalisciense pasa por unos supuestos pits, que en realidad es una gasolinera y continúa sus trayectos; cambia de vehículo por uno más "moderno" y al final sube a él con su casco e indumentaria de Red Bull.

Una vez que recoge a Carín León en el aeropuerto, comienza a cantar su nueva canción, que también es un pequeño homenaje para Sergio Pérez.

"Siempre pendiente para el frente, nunca Checo pa' atrás. Aunque esta madre no trae alas todos me ven volar. Y las luces me miran, solo polvo al pasar", se puede escuchar al inicio del sencillo.

Checo Pérez protagoniza el nuevo video del cantante Carín León