Chayanne preocupa a sus fans por su aspecto físico

Chayanne, el reconocido cantante puertorriqueño, ha cautivado a millones de seguidores a lo largo de su carrera con su talento musical y su destacada sencillez. Sin embargo, en esta ocasión está siendo objeto de fuertes críticas por su apariencia física, generando preocupación entre sus fanáticos.

Recientemente, el famoso compartió en su cuenta de Instagram el videoclip de su más reciente sencillo, "Bailando bachata", durante el cual interactúa con su audiencia y realiza movimientos de baile. Algunos seguidores notaron que lucía más delgado y expresaron su preferencia por su apariencia anterior.

Además de la preocupación por su peso, también surgieron comentarios sobre posibles ajustes cosméticos en su rostro, especulando que su sonrisa y expresiones faciales podrían haber sido modificadas.

Anteriormente, Chayanne había presumido el atuendo que usaría para grabar el videoclip: un saco rosa combinado con pantalones grises y una camisa blanca con algunos detalles en negro. Pero a pesar de su entusiasta actitud, recibió comentarios negativos.

"Ay Dios padre… ¿qué fue lo que se hizo?", "Me parece… o está más delgado o demacrado", "¿Y mi Chayanne de antes?", "Con esa cirugía que se hizo se dañó, y muy maquillado. Quiero mi Chayanne de antes", "¿Qué te hiciste en la cara?", "Mi amor has adelgazado mucho ", "Es la posición de la cámara que lo hace ver extraño", "Tan bello que estaba envejeciendo... para que un cirujano lo jodiera", se leyó.

¿QUÉ CIRUGÍAS SE HIZO?

No es la primera vez que la voz de Dejaría todo se enfrenta a este tipo de situaciones, en el pasado fue señalado por realizarse supuestos procedimientos estéticos para intentar verse más joven, lo que lo obligó a retomar el tema en una entrevista con medios.

En 2022, el diario El Mundo, explicó que algunos creen que el cantante se habría sometido a varias cirugías plásticas en los últimos años. Una de esas sería la bichectomía, un procedimiento de moda que elimina la grasa bucal y resulta en un rostro más esbelto y afinado. Hace unos años, se decía que se había realizado una rinoplastia, rellenos en los labios y un cambio en los ojos para que se vieran afinados.

CHAYANNE RESPONDE A CRÍTICAS

Aunque no respondió directamente a los últimos señalamientos, el puertorriqueño habló sobre el tema en el pasado. En una entrevista de 2019 con la revista "People" se refirió a los comentarios sobre su apariencia. "Yo soy feliz y no tengo complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten", afirmó en ese entonces.

Por otro lado, aseguró que no se realizó ningún procedimiento estético y que mantiene su físico gracias a una vida saludable. Insistió en que no le molestan sus años y solo disfruta el mantenerse sano. "Desde siempre he creído en cuidarme, en hacer ejercicio diariamente, en comer sano, pero sin tener que privarme de lo que me gusta. Solo creo que todo se debe hacer con medida", concluyó.