Chayanne, 'el papá de América Latina', está celebrando sus 55 años de edad

El cantante Chayanne siempre está presente en los memes y anécdotas. Es considerado el "padre" de América Latina, ya que es el amor platónico de muchas mujeres que han bailado a ritmo de sus canciones a lo largo de varias décadas y este 28 de junio celebra 55 años.

Elmer Figueroa Arce, el nombre detrás de Chayanne, comenzó su carrera siendo apenas un niño en el cuarteto Los Chicos, con los que grabó cinco discos y comenzó a ganar popularidad entre las jóvenes de la época.

Era 1978, un año antes había surgido otro grupo juvenil que se convertiría en la boyband más importantes de los años setenta y ochenta y que llevó el nombre de Menudo, así que la competencia por ganar el cariño de las fans en Puerto Rico y América Latina era bastante fuerte.

Para 1983 se separó de la agrupación para buscar su carrera en solitario y en 1984 lanzó su primer álbum, bajo el nombre de "Chayanne es mi nombre" del que se desprendió ese mismo éxito.

Era común ver fotos de Chayanne acompañado de las estrellas infantiles del momento como Lorenzo Antonio, Pedrito Fernández y Lucerito. Su look de raya en medio y cabello alborotado era el sueño de chicos y chicas que lo veían como un icono de la moda juvenil.

El 87 fue un año excelente dentro de la carrera del nacido en Puerto Rico, pues llegó su primer gran éxito y con "Fiesta en América" conquistó los primeros lugares de popularidad. En ese entonces era conocido como el Michael Jackson latino, pues no solo cantaba sino también bailaba en coreografías que inyectaban toda la vitalidad que los jóvenes buscaban.

Un año después salió la producción "Chayanne II" que incluyó otros dos éxitos: "Tu pirata soy yo" y "Este ritmo se baila así". Con estos temas demostró que no solo sabía incursionar en temas bailables, sino también en baladas románticas.

Llegó la década de los años noventa y Chayanne se convirtió en un joven guapo y vigoroso que sabía comerse el escenario y conquistaba cualquier recinto donde se presentara. Con esta fama llegó su quinta producción musical de la que se desprende uno de sus más grandes éxitos "Tiempo de vals", la cual fue bailada por cientos de quinceañeras y que aún sigue estando en la memoria musical de las jóvenes que están a punto de celebrar sus 15 años. En la misma producción se lanzó el tema "Completamente enamorados".

Para el 92 salió a la luz el disco "Provócame" y le siguieron "Volver a nacer" y "Atado a tu amor" que incluyó el éxito "Salomé". Siguieron otras producciones que no destacaron tanto hasta que en 2002 vio la luz su "Grandes éxitos" que incluyó tres temas inéditos, dos de ellos se volvieron parte del repertorio indispensable del boricua: "Y tú te vas" y "Torero".

La carrera de Chayanne no solo incluyó la música, también actuó en diversas telenovelas como "Generaciones" (1980), "Pobre juventud" (1986), "Volver a empezar" (1994), "Provócame" (2001) y "Los únicos" (2011) además de participar en las cintas "Linda Sara" (1994) y "Dance with me" (1998), junto a Vanessa Williams.

Con 55 años y recién estrenado su tema "Bailando bachata", Chayanne busca seguir en el gusto de la gente, con su buena vibra y gran ritmo.