'No te necesitamos', sobrino de Eddie Guerrero arremete en contra de Rey Mysterio

Una de las parejas que más ha cautivado al universo de la WWE fue la formada por Rey Mysterio y Eddie Guerrero, dueto que marcó un antes y después para los luchadores latinos en la compañía.

Por desgracia, un infarto fulminante en noviembre de 2005 terminó con la vida de Guerrero y desde ese momento fue el mismo Rey Mysterio, quien en todo evento lo recuerda y nombra por su gran amistad.

Una situación que ya genera molestia en Chavo Guerrero, exluchador de la WWE que se dijo cansado de que el nombre de Eddie Guerrero sea utilizado por Rey Mysterio para darse publicidad.

"No entiendo por qué Rey todavía tiene que mira, todos queremos a Eddie, pero no salimos ahí con su gimmick. Estoy cansado de la gente, y no lo digo como un resentido, es la verdad. Trabajamos duro por ese apellido. La familia entera trabajó realmente duro para poner el nombre donde se encontraba, y estamos hartos de que la gente lo prostituya, en el sentido de que lo usan para su beneficio”, declaró Chavo.

El sobrino de Guerrero agregó que lamenta que Rey Mysterio no tenga un legado y le pidió al nuevo integrante del Salón de la Fama de WWE dejar de hablar del pasado.

"Así que, Rey Mysterio, siento que nadie sepa quién es Rey Mysterio Sr. Nadie sabe quién es y siento que te tengas que agarrar a la familia Guerrero, pero estamos un poquito cansados. Gracias por mantener el nombre de Eddie vivo, gracias por mantener el apellido Guerrero vivo, pero no te necesitamos. Estamos bien, ¿sabes lo que quiero decir?", finalizó.