Chats vecinales, herramienta para contactar a la autoridad

Laura de pronto sintió un fuerte dolor en el brazo, pensó que no era nada bueno y pidió ayuda en el chat vecinal, al que están conectados policías municipales de su cuadrante, y en menos de dos minutos, llegaron a su casa.

Elementos pidieron una ambulancia de Rescate Municipal y los paramédicos, la trasladaron al hospital del IMSS de Los Reyes La Paz, donde la atendieron.

"Me salvaron la vida los policías que llegaron y los paramédicos que me llevaron en la ambulancia, por ellos estoy viva, porque era un infarto lo que me había dado", contó Laura López, residente de la colonia Benito Juárez Tercera Sección, que está integrada a una de las casi 11 mil redes vecinales que funcionan en Neza.

En todas las cuadras del segundo municipio más poblado del Estado de México funciona una red vecinal.

Vicente Ramírez, director de Seguridad Ciudadana local, estima que hay más de 300 mil habitantes integrados a ese plan, a través de WhatsApp, en sus celulares.

En promedio hay 30 residentes conectados a cada una de las redes vecinales, en las que se encuentran también policías de los cuadrantes, jefes de sector, comandantes, el Centro de Mando y en muchos de ellos hasta el propio director de la corporación.

Los habitantes le piden ayuda a los elementos por cuestiones de seguridad, principalmente, pero además por cuestiones de salud, protección civil y han creado un vínculo entre la sociedad y las autoridades.

"Confiamos en la Policía Municipal porque hemos comprobado que cuando la requerimos sí nos atiende, entonces es muy importante esa labor que ellos hacen en el cuadrante que les toca", contó María de Lourdes Barrera, vecina de la colonia Reforma.

Desde hace casi una década se puso en práctica el modelo de policía de proximidad en Neza, que consiste en una alianza estrecha entre las autoridades municipales y los ciudadanos.

"La fórmula para lograr esto se inició hace años, siendo una intensa labor de reuniones vecinales, pero ahora se ha cristalizado realizando una doble construcción.

"Una construcción policial que es la Policía Vecinal de Proximidad, que es dividir el territorio en 100 cuadrantes y colocar en cada uno una patrulla que no puede salir de ahí, trabaja de día y de noche (...) lo cual garantiza cercanía, respuesta inmediata a las solicitudes de los ciudadanos, y sobre todo un reconocimiento de los policías por parte de la gente", explicó Jorge Amador, exdirector de la Policía Municipal, y el que comenzó con ese modelo policial.

Actualmente se han conformado 10 mil 953 redes vecinales, una por cuadra. Se han diversificado en comerciales, escolares y de mujeres.