Charly Alpez y Damny, una sinfonía de amistad

En el marco del Día de Santa Cecilia, la celebración de los músicos, Crónica Urbana abre las puertas a la historia de Carlos Alarcón, un joven de 28 años originario de la Comarca Lagunera, conocido artísticamente como Charly Alpez. Su vida es una mezcla armoniosa de música, teatro de comedia, clown y espectáculo, tejiendo un lazo especial con su inseparable compañero, un labrador llamado "Damny".

Con su preparación en el Centro Estudios Musicales, Charly se aventuró a los 20 años hacia la bulliciosa Ciudad de México, sumergiéndose en las complejidades del negocio musical. Sin embargo, la vida le tenía reservada una nota especial en 2017, cuando su solidaridad lo llevó como voluntario tras el devastador temblor de aquel 19 de septiembre.

En medio de la solidaridad y la pasión por la música, Charly conoció a Damny, un labrador que perdió su hogar en el temblor. A pesar de los esfuerzos por reunirlo con sus dueños, Damny decidió que Charly sería su humano. Desde entonces, este pequeño de cuatro patas se ha convertido en su fiel acompañante en bares, eventos privados y por los rincones de la ciudad, siendo lugares como la Alameda y El Paseo Colon sus escenarios predilectos para compartir su talento.

"Él llegó a mi vida a enseñarme muchas cosas, sobretodo la responsablidad, me enseñó a ser muy diferente a cómo afrontas la vida. Un 27 de octubre lo vi, nos hicimos muy amigos, ya no se me esperaba, ahí fue donde me dijo 'tú vas hacer mi dueño'".

DUPLA ARTÍSTICA EXCEPCIONAL

Charly y Damny son una dupla artística excepcional; no solo comparten el escenario, sino que también han protagonizado juntos obras de teatro.

La pasión musical de Charly germinó a los seis años en el bar de sus padres que estaba ubicado en el bullicioso bulevar Constitución de Torreón. En este punto de su vida, disfruta de toda clase de música, siendo José José y Javier Solís sus influencias, admirando la técnica de ambos.

Carlos ha compuesto diversas canciones que abarcan géneros como rock, blues y rap, y recientemente ha incursionado en el género urbano, sin faltar una composición a su fiel amigo. Además de su carrera musical, ha dado vida a "Los Carnales Calabaza", un proyecto teatral que mezcla música, teatro, títeres y mopees. Se avecinan proyectos, incluido un especial de Navidad junto a Damny.

Para Alpez, la música no es solo su carrera, sino su estilo de vida. Comenzó en los camiones y su gran sueño, junto a su mejor amigo Damny, es "llegar hasta las estrellas". Aunque persigue este sueño, seguirá disfrutando de la música y el teatro con su leal compañero.

Antes de despedirse, Charly Alpez hace un llamado a cuidar a las mascotas y comparte un consejo: "Persigan sus sueños y confíen en ustedes mismos". Esta crónica urbana nos deja con la melodía de una amistad especial, recordándonos que la confianza en uno mismo es la clave para alcanzar cualquier estrella.

Charly y Damny son una dupla artística excepcional; también han protagonizado juntos obras de teatro. (FOTO: VERÓNICA RIVERA)