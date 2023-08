Charlotte Lascurain despotrica en contra de Wendy Guevera y ella le responde: 'está bien dañada la niña'

Charlotte Lascurain, una influencer trans que fue invitada a la fiesta que le organizaron en León, Guanajuato a Wendy Guevara, la ganadora de "La casa de los famosos México", está dando de qué hablar luego de que asistiera al festejo, se tomara foto con Wendy, le dedicara un mensaje en el que aseguró que le ha dado más visibilidad a la comunidad y luego hablara negativamente de ella en un programa de televisión.

En Instagram, la influencer que cuenta con sólo 204 mil seguidores en Instagram y poco más de un millón en TikTok, presumió en sus redes su asistencia a la fiesta que Wendy tuvo el fin de semana, en donde por cierto no asistió su amiga Paola ni ningún integrante del Team Infierno, la mayoría de los invitados no pertenecen al círculo cercano de la youtuber que cuenta con casi siete millones de seguidores en Instagram.

¿Qué fue lo que dijo Charlotte Lascurain sobre Wendy?

"Muchas felicidades por el gran paso de darle más visibilidad a la comunidad bebé y hacerme parte de tu festejo, me la pasé muy bien con todos les amo mucho", escribió Charlotte el sábado junto a una fotografía con Wendy; sin embargo, al parecer la simpatía de Charlotte no era sincera, pues en un programa de televisión afirmó que Wendy no representa a la comunidad trans, sino todo lo contrario.

"Ella dice que es un hombre con chichis, yo no, yo sí me identifico como una mujer definitivamente, entonces, desde mi punto de vista eso es algo malo porque al final del día, las personas que la ven a ella en las redes sociales, heterosexuales, van a pensar que todas las chicas trans somos hombres con chichis, eso se me hace algo malo porque da una mala explicación de lo que es una mujer transgénero", dijo en entrevista con "Sale el Sol".

A la pregunta sobre si Wendy Guevara ha perjudicado a la comunidad trans, Charlotte respondió tajante que sí y argumentó por qué:

"Definitivamente sí, más que una buena imagen es como una mala imagen porque nos catalogan como hombres, y pues no, ya se hacen los procesos legales para que cambies tu nombre y tu género legalmente ya como una mujer y no como un hombre", afirmó.

Reiteró que para ella, Wendy confunde a la gente cuando dice que es una mujer trans:

"Cuando veo sus entrevistas ella siempre dice que es una mujer transgénero, igual y es quer, igual y es travesti, no sé cómo se identifique, pero ser mujer transgénero es ser una mujer que nació en el cuerpo de un hombre por ‘x’ razón; ella da un mal concepto, confunde a la gente que la ve".

Ante estas declaraciones en un programa de televisión, las críticas no se han hecho esperar en las fotos que subió de la fiesta de Wendy: "Si Wendy no te representa ¿qué hacías en su fiesta? Otra colgada. No sé si lo pensaste bien antes de dar la entrevista pero quedaste muy mal". "Sólo fuiste de colgada a su fiesta para luego no respetar la manera en la que ella se identifica y se percibe". "No te cuelgues de la fama de Wendy please, a ti en TikTok te conocen por tus cuentos de 'riqueza', no compares tus pocos seguidores con los millones de Wendy, y por cierto ella no te hizo parte de su festejo, a ti te invitó alguien que no fue ella y soporta".

Charlotte también criticó el que supuestamente Wendy "mantenga" a su amigo Marlon Colmenarez, pues asegura que es una mala referencia, ya que muchos pueden pensar que una mujer trans sólo puede conseguir un hombre si lo mantiene.

Wendy Guevara le responde a Charlotte Lascurain

Despreocupada es como apareció Wendy Guevara para hablar de Charlotte Lascurain, luego de que la influencer trans hablara mal de ella en un programa de televisión, dijo que no le preocupaba lo que había dicho de ella, pues ese es el estilo de Lascurain:

"Está bien dañada la niña; estaba bien feliz en mi cumpleaños, hasta me dijo ‘Wendy, eres un ejemplo’, y ahorita ya dijo ‘no, no es un ejemplo’, y yo no quiero que me vean como ejemplo; a mí esa jota me da risa, por eso la Kimberly le iba a dar sus cachetadas'", afirmó.