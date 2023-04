Charlie Sheen y Chuck Lorre olvidan las disputas personales para poder trabajar juntos

Charlie Sheen y Chuck Lorre, protagonista y cocreador, respectivamente, de Two and a Half Men, trabajarán juntos en la comedia de situación How to Be a Bookie, doce años después de que sus disputas personales los distanciaran.

Sheen tendrá un papel recurrente en esta serie que estará protagonizada por el cómico Sebastian Maniscalco y se estrenará en la plataforma Max, fusión de HBO Max y Discovery+, informó este martes en exclusiva Deadline, medio especializado en entretenimiento.

Tras una serie de peleas e insultos por parte de Sheen allá en 2011, el intérprete fue despedido y el personaje de Charlie Harper falleció repentinamente en la exitosa serie de la CBS, pero ahora han decidido cruzar sus caminos profesionales de nuevo después de que el actor se mostrara arrepentido en diversas ocasiones.

Después de Two and a Half Men, Sheen protagonizó la comedia Anger Management (2012), el largometraje 9/11 (2015) y actuó como invitado en la serie The Goldbergs de la cadena ABC.

Su aparición en How to Be a Bookie es parte de su regreso a la televisión tras haberse confirmado su participación en otra comedia aún por producirse: Ramble On de Doug Ellin.

How to Be a Bookie cuenta la historia de un veterano del mundo de las apuestas en Los Ángeles que trata de salir adelante entre la pérdida de clientes y la presión de su familia durante una aventura que le llevará por diversos rincones de la ciudad de las estrellas.

Omar J. Dorsey, Andrea Anders, Vanessa Ferlito, Jorge García y Maxim Swinton completan el reparto de este filme.