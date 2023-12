'Chama odiosa', critican a la hija de Eugenio Derbez por su comportamiento en reality

Aitana, la más pequeña de los hijos de Eugenio Derbez, provocó la molestia de cientos de internautas por su forma de actuar durante el reality, De viaje con los Derbez.

A través de la cuenta de TikTok, usuarios han comenzado a publicar diversos fragmentos de este programa, el cual muestran las aventuras que la familia del comediante mexicano vive cada que salen de vacaciones.

Sin embargo, la integrante que más ha llamado la atención del público ha sido la pequeña Aitana, y es que a pesar de que algunos quedan encantados con su ternura, otros sostienen que sus padres la tienen demasiado consentida por la forma de actuar que la niña tiene.

Recientemente, el usuario @dcarolinapl publicó un breve fragmento donde se logra observar a toda la familia cenando, cuando de pronto, una de las meseras les ofrece carne de oso, algo que el propio Eugenio se niega a probar.

Sin embargo, José Eduardo, por su parte, se aventura a probarlo, provocando la molestia de la pequeña de nueve años, quien le pide insistentemente que no lo haga, ante eso, el hijo de Victoria Ruffo responde: "La niña pidiendo que no me coma los animalitos, ni que fuera el oso de peluche de ella que me estoy tragando".

Este pequeño clip desencadenó varias reacciones por parte de usuarios de esta red social, y es que mientras que algunos se reían por la contestación que José Eduardo tuvo, otros critican la forma de actuar de Aitana, tachándola de “consentida” y “desagradable”.

"Esa niña porque se comporta como si tuviera 3 años, que desagradable", "José Eduardo me encanta, creo que no tolera a Aitana", "Ni comer a gusto dejan a uno caray", "Super consentida", "Chamaca odiosa, como su madre", "Me encanta que en lugar de decirle que se calle, mejor la ignoran", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.