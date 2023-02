CFE, sin dinero para rescate de mineros de Pasta de Conchos

La organización no gubernamental Familia Pasta de Conchos denunció este martes que Comisión Federal de Electricidad (CFE) les informó que no tiene dinero para continuar el rescate de los restos de los 63 mineros enterrados desde 2006 en la mina ocho de Pasta de Conchos.

Los avances en las excavaciones para llegar al área donde se presume que se encuentran los restos humanos de los fallecidos trabajadores, se anegaron con una inundación por agua del subsuelo.

De acuerdo a la publicación de la ONG a través de Twitter, CFE les informó que no cuenta con recursos “ni para rentar unas bombas para desaguar los avances que llevan en el rescate”.

En la red del pajarito azul el organismo publica un video de 37 segundos en el que se observa el túnel descendiente de una mina inundada de agua, que se supone que es donde se registró la explosión que mató a 65 trabajadores. Se observa personal revisando el lugar lleno de agua.

El pasado 19 de febrero se cumplieron 17 años de la tragedia que enlutó a cientos de hogares de San Juan de Sabinas y de los municipios y comunidades minerales de la región centro de Coahuila.

Familiares, amigos y simpatizantes de los mineros muertos realizaron una misa y un plantón en el antimonumento de Pasta de Conchos levantado en la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, y otra manifestación frente a las oficinas de CFE en la capital del país.

La explosión ocurrida la madrugada de aquella fecha causó la muerte de 65 trabajadores; sólo los cuerpos de dos fueron rescatados y desde entonces 63 permanecen en el fondo mientras sus viudas, hijos, padres, hermanos y familiares esperan su rescate.

Las lumbreras o tiros verticales también se están inundando, señaló la ONG. La Secretaría del Trabajo informó que el rescate en Pasta de Conchos se reanudará hasta finales de marzo, mientras CFE les informa a las familias que no hay fecha, porque aún están tratando de finiquitar al contratista.

Por otro lado los trabajos de rescate no cumplen con las normas de seguridad. Uno de los túneles que comunica a ambos inclinados no tiene Ademes ni emparrillado, y sin embargo Comisión Federal de Electricidad dice que no está obligado a cumplir con dichas normas de minería, porque ellos realizan una obra de ingeniería y no trabajos de extracción de mineral, denunció el organismo social.

