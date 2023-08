Certificación LEED, un paso clave hacia hogares más sustentables

En la búsqueda de un futuro más respetuoso con el medio ambiente, se requieren de herramientas que nos permitan medir y verificar la sostenibilidad de distintos proyectos de construcción. El certificado LEED se ha convertido en un indicador distintivo a nivel mundial, que promueve el diseño y la construcción de hogares más sustentables.

La certificación LEED es muy importante y nos provee de sinfines de beneficios. En este post te explicamos qué es la certificación LEED, cuál es su importancia, los beneficios de obtenerla, y cómo podemos alcanzarla. Además, encontrarás ejemplos de proyectos que ya han obtenido la certificación y sirven como inspiración para crear un futuro más verde.

¿Qué es el Certificado LEED?

LEED proviene del inglés “Leadership in Energy and Environmental Design”, y es una iniciativa desarrollada por el U.S Green Building Council para fomentar la adopción de prácticas sostenibles en la construcción. Este es un sistema reconocido internacionalmente que garantiza que el edificio en cuestión cumpla con los estándares más altos de eficiencia y sostenibilidad.

El principal objetivo de la certificación es mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de recursos naturales, minimizar la generación de residuos, y mejorar el bienestar de los futuros ocupantes a través del diseño de espacios cómodos y saludables. El sistema se basa en puntos y categorías: plata, oro, y platino. Mientras más puntos obtenga el proyecto, mayor será el nivel de certificación alcanzado.

Beneficios de la Certificación LEED

La certificación LEED tiene como objetivo promover el cuidado del medio ambiente. Las edificaciones certificadas reducen significativamente el consumo de energía y agua, minimizando las emisiones de gases y la huella ecológica.

Además, estos proyectos son diseñados teniendo en mente el bienestar de los futuros usuarios, por ende, se ofrecen espacios interiores con excelente calidad de aire y mayor uso de luz natural. Es a través de estas herramientas que se fomenta una perspectiva de la vivienda y el medio ambiente necesaria en este contexto de crisis climática.

Adquirir este certificado conlleva una serie de beneficios, tanto para propietarios, como para usuarios y la sociedad en general:

Reduce la huella ambiental, ya que se practican métodos alternativos y sostenibles para conservar el medio ambiente y proteger los recursos naturales.

Existe un gran ahorro energético, puesto que la eficiencia energética es uno de los principales objetivos. Esto representa un consumo menor, y también una factura más baja.

Mejor calidad de vida para los usuarios que habitan en el edificio u hogar. Los proyectos certificados garantizan un entorno más saludable y cómodo que proporciona mayor bienestar.

Se promocionan y promueven las medidas sostenibles para la construcción, además de estimular la innovación tecnológica y la investigación de medidas amigables con el ambiente, limpias, y eficientes.

Además, en la Ciudad de México, el gobierno ha establecido una serie de beneficios que buscan incentivar las construcciones verdes, de cara a cumplir con los objetivos propuestos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:

Reducción del impuesto predial:

Hasta un 25% de reducción al impuesto predial en propiedades destino vivienda que cuenten con áreas verdes en, al menos, la tercera parte del predio.

10% de reducción en el impuesto predial por la instalación de una azotea verde.

Se podrá obtener una reducción de hasta el 20% en los derechos por suministro de agua en las propiedades destino vivienda que acrediten un ahorro del 20% en energía y/o agua gracias al uso de paneles y calentadores solares o sistemas de recolección de agua de lluvia.

Cómo se puede obtener la Certificación LEED

Para obtener esta certificación es necesario cumplir con los siguientes pasos:

Registro del proyecto: Los propietarios o desarrolladores del proyecto deben realizar el registro del mismo en el sitio web del USGBC. Se requiere el pago de una tarifa por inscripción.

Selección de categoría: El sistema abarca distintas categorías: viviendas, comercios, oficinas, escuelas, etc. Se debe elegir la categoría que mejor aplique al proyecto.

Desarrollo del proyecto: Durante la etapa de diseño y construcción se deben cumplir con los parámetros y criterios específicos de la categoría LEED seleccionada.

Presentación y evaluación: Una vez se completa la construcción, se envían los datos y documentos necesarios para su evaluación y revisión por parte del USGBC.

Obtención del certificado: Si el proyecto cumple con los requisitos y la evaluación es positiva, se otorga la certificación LEED correspondiente.

Ejemplos de Proyectos Certificados LEED

Existen muchos proyectos certificados actualmente en todo el mundo, y en todas las categorías posibles, ya que las propiedades habitacionales no son las únicas.

En la categoría de hogares sustentables está Mixto Bohem, un edificio ubicado en el corazón de Miraflores, Lima, Perú, cerca de los más importantes espacios comerciales, gastronómicos, culturales y de entretenimiento. Con 18,275.27 m², Bohem es un proyecto residencial único que logra la certificación por su eficiencia, ahorro, y sostenibilidad en diseño.

Otro ejemplo eco-amigable es Arequipa, una edificación con 19,241.18 m² ubicada frente a la ciclovía más grande de Lima, Perú. Este proyecto obtiene la certificación de sostenibilidad por contar con ahorro energético gracias a paneles solares, tecnología LED, y sensores de movimiento; también posee azotea verde; sistema ahorrativo del agua y tratamiento de aguas residuales; sistema de red de gas natural, y más.

Edificio Arequipa - Lima, Perú.

En México, podemos mencionar a Casa Anahuac, Nuevo León, el primer proyecto inmobiliario en América Latina en alcanzar el nivel Platino de certificación LEED for Homes. Aunque su diseño exterior parece aparentemente convencional, esta edificación combina materiales de acero y muros de hormigón, garantizando una vivienda duradera y de bajo costo de mantenimiento. Lo destacable de esta casa son sus características sostenibles, como el techo revestido con paneles solares y fotovoltaicos orientados hacia el sur, la incorporación de ventanas y tragaluces para aprovechar la luz natural al máximo, y la utilización de electrodomésticos de bajo consumo y sistemas de iluminación 100% LED.

Casa Anahuac - Nuevo León, México.

Estos son tan solo algunas edificaciones certificadas que han demostrado un compromiso con el medio ambiente y la sociedad. A través del Certificado LEED, cada vez más hogares y proyectos de construcción pueden aportar al cuidado del medio ambiente, e innovar en un mercado con gran potencial de crecimiento.