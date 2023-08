Cenaprece invertirá más de 10 mdp para compra de insecticidas para Coahuila y Durango

A finales de septiembre de este año, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) entregará insecticidas (incluidos larvicidas y adulticidas) a Coahuila y Durango, con un promedio de inversión en cada entidad de entre 6 y 7 millones de pesos. Esto como parte de la prevención y el control de enfermedades transmitidas por vectores, como el mosquito del género Aedes aegypti causante del dengue.

Fabián Correa Morales, subdirector de Vectores de Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), dijo que ya se hizo el estudio de mercado por lo que está por asignarse el proceso de compra.

Mencionó que la circulación del mosquito Aedes aegypti está identificada en casi el 100 por ciento de las entidades federativas, salvo Tlaxcala en donde no hay dato del vector. Añadió que son 28 estados del país que tienen transmisión presente por lo que será a todos ellos a los que se les hará entrega de dichos insumos. El presupuesto asignado para la compra de insecticidas a nivel federal es de más de 192 millones de pesos.

Hasta la semana epidemiológica No. 32, la Secretaría de Salud federal reporta en el país 9 mil 397 casos confirmados de dengue y el 74% de ellos corresponden a Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Puebla y Morelos. De la cifra total, 5 mil 202 casos fueron clasificados como Dengue No Grave (DNG) y 4 mil 195 como Dengue con Signos de Alarma y/o Dengue Grave (DCSA+DG), siendo el rango de edad más afectado el de los 5 hasta los 30 años. Las autoridades también han notificado 13 defunciones notificadas en Quintana Roo, Yucatán, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit. A la semana No. 32 del año pasado, el registro era de 2 mil 886 casos positivos de dengue y ocho fallecimientos.

El funcionario estuvo de visita este miércoles en La Laguna para participar en el arranque de la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra las Arbovirosis 2023. (Foto: FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

Correa Morales indicó que el incremento de casos “es algo que se veía venir en el país” por lo que la circulación simultánea de los cuatro serotipos que se está presentando desde la región Sureste hasta la región Centro del país ha llevado al Cenaprece a reforzar las medidas preventivas para minimizar el impacto a la salud de la población. “El sureste siempre marca una pauta, ya que el sureste representa la puerta de entrada para nuestros hermanos migrantes y siempre vienen acompañados de nuevos serotipos”, expuso. El subdirector dijo que la población es el pilar fundamental pues desde casa, se pueden realizar acciones como la descacharrización para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue. El funcionario indicó que el diagnóstico en La Laguna es bueno pues Coahuila y Durango siempre han buscado tener acercamientos con la Federación para la implementación de acciones de salud preventivas.

Fabián Correa Morales estuvo de visita este miércoles en La Laguna para participar en el arranque de la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra las Arbovirosis 2023 (zika, dengue y chikungunya) que se efectuó en lecho seco del río Nazas y que fue organizada por los estados de Coahuila y Durango.