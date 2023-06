Céline Dion se deshace en elogios hacia Luis Miguel; 'canta como nadie'

Luis Miguel acaba de publicar un video donde evidencia que su música rompe fronteras, pues no conforme con presumir -hace unas semanas- una carta donde Frank Sinatra le habla de la admiración que siente por él, por ser un intérprete auténtico, ahora muestra que Céline Dion también es una gran admiradora suya y ¡hay pruebas que lo comprueban!, pues "el Sol de México" compartió un video donde la mezzosoprano describe a Luismi con adjetivos como "guapo" y "fantástico".

Cuando todavía las y los fans de Luismi no terminan de reponerse por el hecho de no haber conseguido boletos para su futura gira, luego de que la demanda por presenciar el regreso del cantante a los escenarios agotara todas las entradas disponibles, "el Sol de México" le echó más sal a la herida, al compartir un video en el que nada más y nada menos que la famosa cantante canadiense habla con una reportera internacional acerca de la admiración que siente por el intérprete de 53 años, la cual data de una década de atrás.

La cantante del famoso tema principal de "Titanic"; "My heart will go on", entabla una conversación en francés, idioma que también se habla en Canadá, con una reportera a la que le pregunta si conoce quién es Luis Miguel e, inmediatamente, da paso a hablarle un poco de las cualidades del cantante, demostrando que el "Sol" y su talento ha roto barreras desde hace muchos años, pues no es la primera artista de talla internacional que elogia la capacidad vocal e interpretativa del artista.

"-¿Conoces a Luis Miguel?", cuestiona Dion a la periodista y antes de obtener una respuesta, prosigue: "-Es un cantante español increíble, es guapo, es fantástico y canta como nadie", dice con firmeza.

A continuación, Céline revela que el cantante la contactó por su interés de grabar un tema a su lado, el cual se trataría de la versión en inglés de "Somos novios", una composición de Armando Manzanero, publicada originalmente en 1968, misma que fue traducida por Syd Wayme al idioma anglosajón en 1970, para ser interpretada por el cantante de música popular Perry Como, bajo el título de "It´s impossible".

"Me pidió grabar una canción con él para incluirla en su álbum", contó. "Seguramente conocerás la canción "It´s impossible", dijo mientras tarareaba la tonada del maestro Manzanero: "Es una canción preciosa, la original es en español, es una canción en español que se ha traducido al inglés", detalló.

Fue entonces que la cantante destacó que Luismi quería que grabaran juntos el tema, lo que -dijo- para ella era un gran honor, pues lo consideraba un gran cantante, por lo que le encantaba la idea, pues para Céline -como precisó- no había nada mejor que compartir una de sus más grandes pasiones; la de cantar, con otros artistas con los que compartiera el mismo ímpetu.

"Cuando una canción es tan bonita y mi compañero o compañera canta tan bien, yo me apunto. Tal vez la gente dirá: ´-Oh, ¿Otro dueto más? ¡No puede ser!´ Yo no lo veo así, no lo veo como un dúo más ... compartir lo que más me gusta con alguien que ama cantar tanto como yo", remata la famosa cantante.

Y, en efecto, la canadiense y el mexicano grabaron este tema al inglés y español, el cual se lanzó en 1994 como parte del repertorio del álbum "Romance".

A menos de una hora de que las redes sociales de Lusimi compartieran este video, ya cuenta con miles de reacciones y cientos de retuits.