Celebrity Rush

Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán y por supuesto los hermanos Derbez son algunos de los tantos artistas considerados como nepo babies.

Nepo babies (o bebé del nepotismo), es una terminología que se usa para referirse a los hijos de celebridades que actualmente se desarrollan, al igual que sus padres, en el mundo del espectáculo, ya sea en la misma rama o paralela a esta.

Recientemente, The New York Times trajo a flote este término y publicó un artículo donde mencionó a los artistas internacionales más famosos que conforman esta lista, siendo Kristen Stewart, Maude Apatow, Lily Collins, Jamie Lee Curtis y por supuesto Lily Rose-Depp, hija del aclamado actor Johnny Depp, los principales nombres encasillados bajo esta definición. Y como es de imaginarse, todos ellos han logrado grandes papeles en exitosas producciones de cine y televisión.

Después de este artículo, el término nepo babie se volvió tendencia en el mundo de la farándula, ya que se comenzó a señalar varios hijos de celebridades de hacer uso de ciertos privilegios para abrirse paso en el mundo del espectáculo, alcanzando el éxito con más facilidad, de quienes comenzaron desde cero en la industria.

Hay que admitir que en las últimas producciones se presentan bastante este tipo de personajes, y más en la televisión mexicana. Acción por la que me pregunto: ¿realmente están ahí por su talento o sólo por ser los hijos de?

Y es que he visto actuaciones bastante mediocres en varias películas, y no lo escribo con aires de experta de cine, sino como simple consumidora a la que le resulta inevitable no notar estos detalles durante la trama. Que luego, por curiosidad, gogleo el nombre del desafortunado actor o actriz, solo para entender cómo sin un talento grandioso logró ese importante papel. La respuesta es que es el hijo de...

Pero, ¡claro!, también se tendría escribir que existen artistas que lograron cosechar una gran trayectoria, y que a pesar de que sus padres impulsaron su carrera al inicio, lograron, por sus propios medios mantenerla a flote.

Un ejemplo es Alejandro Fernández, quien, hay que admitirlo, siguió los pasos de Don Chente y lo hizo de una manera exitosa, Por su parte, Enrique Iglesias alcanzó el mismo reconocimiento internacional que su padre Julio. Y Alejandra Guzmán, quien, dejando de lado sus polémicas, consolidó una gran trayectoria artística.

Lo cierto es que hay otros que ni siquiera con el impulso de sus padres logran tener éxito en sus carreras, no es necesario que les escriba nombres, estoy segura de que saben a quiénes me refiero…

