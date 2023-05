Celebrity Rush

Imagínate ser perseguido y hostigado por un grupo de personas que, sin importar la cantidad exorbitante de seguridad que hay a tú alrededor, logran tomar una foto o incluso sacar información de ti sin tu autorización, pues bueno, eso es lo que los artistas de Kpop viven desde el momento en que debutan como idols.

Desde hace varios años he sido fanática de diversos artistas, tales como: One Direction, 5 Seconds of Summer, Taylor Swift, Justin Bieber, etc., así que me considero una veterana en el mundo del fanatismo.

A lo largo de esos años, escuchaba de personas que se brincaban al escenario para estar cerca de los cantantes y darles un abrazo, o alguno que otro que, sin importar el momento, hacían todo lo que estaba en sus manos con tal de verlos cuando estos viajaban a su ciudad.

Sin embargo, cuando entré al mundo del Kpop y los idols, fue cuando conocí a los verdaderos fanáticos obsesionados, personas que llevan su “amor” por el artista a otro nivel cada vez más enfermo.

Los sasaengs no son personas a los que tú dices: ‘ay, se brincó al escenario para abrazar al artista’, o ‘ay, se quedó a fuera del hotel por si llegaba a salir el cantante’, ¡NO! Ellos van mucho más allá.

Son personas que se infiltran entre el staff de los artistas para sacar información y fotografías completamente exclusivas, las cuales terminan siendo vendidas a un portal coreano o incluso a través de internet.

Además, este grupo constantemente persigue y hostiga a los idols, a un punto que raya en lo ilegal, sacando información para comprar boletos en el mismo avión en el que viajan y reservando en el hotel en el que los artistas se van a hospedar.

Por si la situación no fuera lo suficientemente alarmante, de alguna u otra manera, logran recaudar datos personales de los artistas, sus direcciones, sus teléfonos celulares, e incluso información de su familia, logrando infiltrarse incluso en sus hogares y hostigándolos a través de llamadas telefónicas y mensajes.

Hay personas que hasta se mudan a Corea y dejan sus estudios para involucrarse en este mundo, mientras que hay otros que hacen esto ya como una profesión, debido a la cantidad exorbitante que suelen ganar cada que venden información.

Lamentablemente, a pesar de que este es un problema preocupante en Corea, las agencias que manejan a los artistas no han podido solucionar la situación, por lo que más y más idols se han vuelto víctimas de este acoso, los cuales, en su mayoría, terminan siendo lastimados no solo psicológicamente, sino físicamente.

