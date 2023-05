Celebran Día de las Madres en Lerdo

Este miércoles 10 de Mayo, el alcalde Homero Martínez Cabrera, conmemoró el Día de Las Madres con un acto cultural lleno de música y baile, una ofrenda floral y guardia de honor frente al Monumento a la Madre en el parque Victoria.

La primera autoridad en el municipio felicitó a todas las mujeres madres, junto a su gabinete; la directora del DIF, Ivonne Gutiérrez, en representación de la presidenta honoraria del sistema y diputada local, Susy Torrecillas; la Síndico Municipal, Alina Rivera, regidores y directivos.

El alcalde reconoció que el rol de la madre es el papel fundamental en el núcleo familiar, por lo que exhortó a la ciudadanía para continuar fomentando los valores en casa y fortalecer a la familia.

"Es para mí un alto honor poder, el día de hoy, saludar, agradecer y reconocer a un ser único, maravilloso y exclusivo, así describiría a una madre", dijo.

También señaló que, en la actualidad, son las madres de familia quienes enfrentan un doble reto en la sociedad, al trabajar dentro y fuera de casa, aportando ingresos al hogar y realizando las tareas del mismo.

"Las madres son verdaderamente admirables, se dedican a su trabajo en el cumplimiento de su deber, y adicionalmente, están en el empeño de sacar adelante su hogar, sus hijos, su familia", dijo.

El evento dio inicio con las mañanitas por parte de la banda de música no. 2 del estado, enseguida el alumno del Centro de Estudios Lerdo Contemporáneo, Edmundo Moreno, recitó el poema "Gracias, mamá por lo que no me diste". El coro infantil del mismo plantel educativo, entonó un par de canciones dedicadas a las reinas del hogar.

También los grupos de danza folklórica del IESEN Lázaro Cárdenas del Río y Lerdo Contemporáneo, con coloridos vestuarios y un zapateado singular, bailaron las polkas.

La saxofonista y maestra de este taller en la dirección de Arte y Cultura, Laila Güereca, amenizó el momento con algunas melodías románticas para las madres presentes.