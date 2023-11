Celebran con megapastel aniversario 129 de Lerdo

El alcalde, Martínez Cabrera, acompañado de su esposa la diputada local, Susy Torrecillas y regidores, compartió el Mega Pastel del 129 Aniversario de Lerdo con más de 2 mil invitados, en el Paseo Sarabia.

"Hoy estamos de manteles largos, celebramos el 129 aniversario de la ciudad. Tengamos en mente el recordar siempre nuestra historia y destacar a quienes la forjaron", dijo.

La primera autoridad en el municipio, reconoció a hombres y mujeres ilustres que forman parte de la historia de Lerdo, y destacó los espacios emblemáticos con los que el municipio cuenta hoy en día, siendo un destino turístico a nivel estatal.

Así mismo, reconoció su competitividad educativa, la vocación agrícola e industrial, su concentración en la séptima zona metropolitana del país, y ahora, contando con un Plan Municipal de Desarrollo Urbano actualizado, que representa un gran beneficio para todos los lerdenses, con más empleos, inversiones y seguridad.

"Tenemos seguridad que es algo que no se compra con nada la gente en Lerdo vive tranquila. Pueden salir a la nieve, a los elotes y en estos cuatro años al frente de la Administración no ha habido un solo secuestro en Lerdo. No hay cobro de piso y son grandes garantías para la gente y para los empresarios que desean invertir en Lerdo", acotó.

En punto de las 9:00 horas iniciaron los festejos por el aniversario de Lerdo, pues fue hace 129 años que elevó su rango de Villa a Ciudad. En el acto cívico fue acompañado por el Mayor José Roberto Hernández, del 72 Batallón de Infantería; la síndica municipal, Alina Rivera; regidores; la directora del DIF Región Laguna, Ana Cecilia Monárrez; representantes de la sección 35 y 44 del SNTE, así como de instituciones educativas; autoridades municipales del Ayuntamiento y del DIF Lerdo; alumnos, y público en general.

Las actividades continuarán durante todo el fin de semana con más presentaciones de grupos musicales, la tradicional callejoneada, el Concurso de Rondallas CONART y mucho más.