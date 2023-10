Celebración de Halloween y Día de Muertos divide opiniones entre niños y padres de familia

La celebración de Halloween y de Dia de Muertos divide opiniones entre padres de familia y los pequeños.

En un sondeo realizado entre padres de familia y niños de primaria, se arrojó que mientras algunos pequeños desean vestirse de algún personaje terrorífico o simplemente chistoso, es solo por los dulces, los padres de familia prefieren que monten un altar de muertos, y continuar con las tradiciones mexicanas.

Como la pequeña Eivy Getsemaní de 10 años de edad, que prefiere celebrar Halloween solo por comer muchos dulces. “A veces, a veces no (lo celebro), el año pasado sí lo celebramos, me vestí de payaso”, dijo al recordar que sale con sus primos y tías a pedir dulces o travesuras.

Sandra es su madre, quien también la acompaña en sus recorridos.

“Yo lo veo normal, porque agarramos lo que nos conviene de las tradiciones, la verdad, por ejemplo Santa Claus se supone que es de Estados Unidos también, se supone que aquí es el Niño Dios, pero mientras se diviertan y sea todo pacífico no hay ningún problema”, dijo.

Así como salen a pedir Halloween el 31 de octubre, Sandra también le pide a su hija colaborar en la elaboración del tradicional altar de muertos.

En donde no se celebra este 31 de octubre, es en casa de Norma Torres, en primer lugar porque asegura que no son tradiciones mexicanas y en segundo, porque sus hijos son pequeños. Luis Fernando y Fabian, de 6 y 4 años, son sus hijos, quienes asegura, no están acostumbrados a pedir Halloween, y quienes incluso, temen ver a las personas vestidas de personajes aterradores.

“Me da miedo salir a la calle con ellos, tienen 6 y 4, se fijan nada más por la ventana, les da miedo ver disfrazados”, dijo la joven madre.

En su casa, según compartió, se acostumbra poner un altar de muertos y visitar a sus familiares difuntos al panteón, a llevarles flores y arreglar un poco el lugar.

“No me gusta que anden pidiendo, aparte de que no es tradición de nosotros, es más de frontera. Lo que se acostumbra en casa es poner un altar de muertos pequeño y vamos al panteón”, comentó.