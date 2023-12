CDHEC emite recomendación contra DSPM y DIF Torreón por hechos en pasada administración municipal

Dentro de las 25 recomendaciones que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) en este año, entre las más recientes está la dirigida a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal por hechos registrados en 2021 correspondientes a la pasada Administración Municipal.

Se trata de la recomendación 20/2023 con fecha del 30 de octubre de 2023 por Violación a la Legalidad y Seguridad Jurídica, específicamente por la insuficiente asistencia a víctimas de delito, así como por falta de debida diligencia con perspectiva de género en contra de una joven de 18 años de edad, quien tras intentar quitarse la vida en ocho ocasiones, a la novena lo logró.

Los nombres de los afectados fueron omitidos por la Comisión, identificándose por Ag1 y Ag2.

“Ag1 y quien en vida respondiera al nombre de Ag2 fueron vulneradas en sus derechos humanos, particularmente al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, considerando que los servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Torreón (DIF Torreón) omitieron brindar un seguimiento adecuado del apoyo psicológico y psiquiátrico prestado a Ag2, quien de acuerdo a lo informado por Ag1 había intentado quitarse la vida en ocho ocasiones, sin embargo, solamente recomendaron agendar cita con un psiquiatra, sin que mediara apoyo de los citados servidores públicos para la tramitación de la cita conducente, esto a pesar de la necesidad urgente de atención en que se encontraba la víctima, lo que implica una insuficiente asistencia a víctimas del delito”

LOS HECHOS

En el documento se detalla que fue el 18 de marzo del 2021 que Ag1 acudió con su hija de 18 años de edad, identificada como Ag2 al DIF para solicitar atención psicológica derivada del abuso que recibió por parte de su padre y hermano mayor, puesto que ella vivió con sus agresores desde los 10 a los 17 años de edad. En el área de psicología le indicaron que debido a la gravedad, se canalizó a un psiquiatra y le recomendaron denunciar, lo cual no aceptaron.

El 5 de abril acudieron nuevamente al DIF, señalando que no había ido con el especialista debido a que no tenía citas. Nuevamente se les pidió denunciar a la que no aceptaron por temor. Fueron citadas el día 22 de abril; sin embargo, el día 12 había intentado quitarse la vida lanzándose de un puente pero fue rescatada.

Dada la situación, se le consiguió una cita para el día 14 con un especialista por parte de la Unidad de la DSPM; sin embargo, el día 13 logró quitarse la vida en el patio de su casa, de acuerdo con el relato de su madre.

Por lo anterior y tras realizar una exhaustiva investigación, la CDHEC emitió una recomendación, en las que invita a ambas instituciones iniciar los procedimientos administrativos correspondientes contra los servidores públicos participantes en el hecho, así como el que se instruya sobre lo dictado en la Ley de Víctimas del Estado de Coahuila, entre otra acciones encaminadas a evitar que se repita el hecho.