CBP suspende operaciones ferroviarias en Eagle Pass y El Paso, Texas

Autoridades de la aduana y protección fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), dio a conocer la suspensión temporal de las operaciones ferroviarias en los puertos fronterizos de Eagle Pass y El Paso, Texas, a partir de este lunes 18 de diciembre del año en curso y por tiempo indefinido.

Lo anterior derivado del incremento en el cruce de personas en condición de migración de México hacia Estados Unidos, lo que ha llevado a la asignación de agentes de CBP en apoyo de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para apoyarlos en el procesamiento de miles de personas migrantes.

A través de un comunicado, CBP establece que dicho incremento se ha generado por la desinformación que proporcionan grupos de contrabandistas de personas migrantes, quienes han utilizado el ferrocarril para el traslado de los migrantes hacia la frontera norte de México y con ello acercarlos a los Estados Unidos.

"Después de observar un reciente resurgimiento de organizaciones de contrabando que transportan migrantes a través de México en trenes de carga, CBP está tomando medidas adicionales para aumentar el personal y abordar este problema de desarrollo, incluso en asociación con las autoridades mexicanas", se puede leer en el documento.

Las autoridades norteamericanas detallan que tales acciones las realizan con la finalidad de redirigir al personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza de EE. UU. a tomar inmigrantes bajo custodia. Además de establecer que CBP continuará priorizando su misión de seguridad fronteriza según sea necesario, en respuesta a esta situación en evolución.

“Continuamos ajustando nuestros planes operativos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales como CBP One™ y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", se indica en el comunicado.