Cazzu insulta por error a Jessica Alba y culpa a su maternidad del accidente

Cazzu vivió un momento bochornoso ante Jessica Alba, esto de luego de que la actriz estadounidense reveló que la trapera argentina es una de sus artistas latinas favoritas, razón por la que la pareja de Christian Nodal dedicó unas palabras a la protagonista de Honey, la reina del baile; sin embargo, cometió un grave error del que luego tuvo que disculparse.

Todo ocurrió el pasado miércoles, cuando la cantante retomó sus redes sociales para responder a Alba, quien dedicó un mensaje a Cazzu y otras artistas latinas.

A través de su cuenta de Instagram, Jessica escribió:

"Celebro a algunas poderosas artistas latinas que la están rompiendo en la actualidad: Becky G, Kali Uchis, Ludmilla y Cazzu", escribió la estrella de Los 4 Fantásticos.

Agregó que: "Estas genias creativas no solamente lanzan éxitos, sino que están haciéndose de un nombre propio y dejando su marca. Desde compartir sus historias, lanzar álbumes, llenando conciertos, editando videos, rompiendo récords, haciendo colaboraciones perfectas, estas mujeres están trabajando duro", señaló. Concluyó pidiendo a sus seguidores que las apoyen y sigan sus carreras.

Los comentarios de Jessica Alba llegaron hasta Cazzu, quien le respondió a la actriz; sin embargo, en medio de la emoción cometió un grave error por el que tuvo que ofrecer disculpas luego.

En la publicación, Cazzu escribió: "suck a sweet surprise" en lugar de "such a sweet surprise".

Más tarde, Cazzu respondió en su cuenta de Instagram a través de "stories".

"Eres una leyenda. Gracias por tu amor, tu apoyo y estas hermosas palabras", dijo Cazzu,

"Puse 'suck' en vez de 'such' y ninguno de ustedes me avisó. Que no saben que soy mamá de un recién nacido", señaló la cantante de 29 años de edad.