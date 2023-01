Caso de Ovidio Guzmán no se trató en reunión bilateral: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la recaptura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, no se trató durante la reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni en la trilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

"No tratamos el asunto de Ovidio", dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador recordó que en la reunión bilateral México-Estados, estuvo el fiscal estadounidense, Merrick Garland, a quien se le presentó un informe sobre el combate a la delincuencia y el aseguramiento de fentanilo.

"Mañana vamos a tener el informe de seguridad, lo único que hubo sobre la detención de Ovidio fue una pregunta que quedó inconclusa que no fue culpa del presidente Biden, sino que me llevó mucho tiempo y ya ven que no hablo de corrido", dijo López Obrador.

"Hubo una especie de acuerdo (para que hubiera tres preguntas) que Sara Pablo (Radio Fórmula) hiciera la pregunta y planteó lo de Ovidio y no le dio tiempo al presidente Biden de responder, ya se había acabado el tiempo y hacía mucho frío", dijo.